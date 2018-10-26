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Выявлена новая опасность космических полетов
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Выявлена новая опасность космических полетов 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РИА Новости
Международная группа ученых выяснила, что продолжительное пребывание в условиях микрогравитации влияет на работу мозга, а период восстановления может продлиться около года. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Специалисты провели обследование 10 космонавтов, которые провели на борту Международной космической станции (МКС) в среднем 189 дней. Участники эксперимента прошли магнитно-резонансную томографию до полета на МКС, сразу после возвращения на Землю и через семь месяцев после завершения миссии.
Оказалось, что у вернувшихся космонавтов объем серого вещества, состоящего из тел нейронов, уменьшился с момента первого сканирования. Через семь месяцев этот показатель не успел стать прежним. Кроме того, при длительном воздействии микрогравитации увеличилось содержание спинномозговой жидкости в желудочках головного мозга, а также в субарахноидальном пространстве. Этот приток сокращает объем, занимаемый белым веществом (состоит из пучков аксонов), что наблюдается даже спустя месяцы после возвращения с МКС.
Ученые подчеркивают, что на настоящий момент не ясно, оказывают ли влияние эти изменения на когнитивные способности членов экипажа МКС. Однако известно, что при долгом пребывании в невесомости снижается острота зрения. Это может быть связано с увеличением давления, оказываемого спинномозговой жидкостью на сетчатку глаза и зрительный нерв.
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