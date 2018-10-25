Умер конструктор Вахтанг Вачнадзе

Умер конструктор и научный консультант РКК «Энергия» Вахтанг Вачнадзе

Ушел из жизни научный консультант РКК "Энергия" имени Королева, конструктор космической техники Вахтанг Вачнадзе, сообщает Роскосмос

"Двадцать пятого октября ушел из жизни Вахтанг Дмитриевич Вачнадзе — конструктор, принимавший непосредственное участие в организации производства космической техники, разработках технологий изготовления первых отечественных баллистических ракет дальнего действия и ракет-носителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что он участвовал в организации производства первых советских автоматических космических станций и спутников, космических систем по программам пилотируемых кораблей "Восток", "Восход", "Союз", лунным программам Л1 и H1-Л3, программам орбитальных станций "Салют", "Мир", космических разгонных блоков Д и ДМ, грузовых кораблей "Прогресс". Кроме того, Вахтанг Вачнадзе возглавлял работы по созданию многоразовой космической системы "Энергия-Буран".

В Роскосмосе рассказали, что Вахтанг Вачнадзе родился 20 июня 1929 года в городе Бобруйске Белорусской ССР. В 1953 году он окончил Московский авиационный институт по специальности "инженер-механик". С 1992 года он работал научным консультантом в ракетно-космической корпорации "Энергия" имени Королева" в городе Королев.

Отмечается, что Вачнадзе был лауреатом Ленинской премии, Государственной премии СССР, также он был награжден орденами "Знак Почета", Трудового Красного Знамени, Ленина и Октябрьской Революции, являлся почетным гражданином Королева.

Сотрудники Роскосмоса и ее организаций выражают соболезнования родным и близким научного консультанта РКК "Энергия".