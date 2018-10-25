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Умер конструктор Вахтанг Вачнадзе
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Умер конструктор и научный консультант РКК «Энергия» Вахтанг Вачнадзе 

РИА Новости + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ушел из жизни научный консультант РКК "Энергия" имени Королева, конструктор космической техники Вахтанг Вачнадзе, сообщает Роскосмос.
"Двадцать пятого октября ушел из жизни Вахтанг Дмитриевич Вачнадзе — конструктор, принимавший непосредственное участие в организации производства космической техники, разработках технологий изготовления первых отечественных баллистических ракет дальнего действия и ракет-носителей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что он участвовал в организации производства первых советских автоматических космических станций и спутников, космических систем по программам пилотируемых кораблей "Восток", "Восход", "Союз", лунным программам Л1 и H1-Л3, программам орбитальных станций "Салют", "Мир", космических разгонных блоков Д и ДМ, грузовых кораблей "Прогресс". Кроме того, Вахтанг Вачнадзе возглавлял работы по созданию многоразовой космической системы "Энергия-Буран".
В Роскосмосе рассказали, что Вахтанг Вачнадзе родился 20 июня 1929 года в городе Бобруйске Белорусской ССР. В 1953 году он окончил Московский авиационный институт по специальности "инженер-механик". С 1992 года он работал научным консультантом в ракетно-космической корпорации "Энергия" имени Королева" в городе Королев.
Отмечается, что Вачнадзе был лауреатом Ленинской премии, Государственной премии СССР, также он был награжден орденами "Знак Почета", Трудового Красного Знамени, Ленина и Октябрьской Революции, являлся почетным гражданином Королева.
Сотрудники Роскосмоса и ее организаций выражают соболезнования родным и близким научного консультанта РКК "Энергия".
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