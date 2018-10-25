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«Снижение серого вещества»: что творится с мозгами в космосе
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«Снижение серого вещества»: что творится с мозгами в космосе 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Космос снижает объем серого вещества мозга у космонавтов, выяснили российские ученые. Почему так происходит, и грозит ли это серьезными последствиями, «Газете.Ru» рассказала завотделом сенсомоторной физиологии Института медико-биологических проблем РАН, к.б.н. Елена Томиловская.
— Елена Сергеевна, в престижном журнале New England Journal of Medicine вышла статья с вашим участием о воздействии долгих космических полетов на мозг космонавта. Расскажите, когда началось это исследование?
— Идея этой работы у нас и наших бельгийских коллег из Университета Антверпена родилась еще в 2008 году. Сам эксперимент шел с 2013 года в течение пяти лет. Сейчас у нас есть данные по 14 российским космонавтам, в этом исследовании мы опираемся на данные по десяти.
— Какова была методика исследований?
— Наш инструментарий — трехтесловый томограф. Целый год мы пытались найти аппаратуру для этого эксперимента и нашли такой томограф в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава.
В нашей статье речь идет об анатомическом сканировании мозга. Оно проводилось до полета, как правило дважды. Затем космонавты сканировались после полета, начиная примерно с седьмого дня, для этого были долгие переговоры со Звездным городком и с самими ребятами, ведь они участвуют в сотнях экспериментов. И еще одно сканирование проводилось уже через полгода после полета, поскольку мы предполагали, что изменения могут быть обратимыми.
— Каковы же ваши выводы?
— Нами обнаружено достоверное снижение серого вещества в височной области коры, максимальное снижение объема составляло 3,3%. Что касается белого вещества мозга, для него тоже характерно снижение объема.
— Почему это происходит?
— В предыдущих работах было показано, что во время полетов наблюдается некое изменение формы мозга из-за перераспределения жидкости, то есть он слегка смещается внутри черепной коробки. Поэтому нагрузка на разные отделы мозга изменяется, и, по всей видимости, в связи с этим происходят некие перестройки. На Земле под действием силы тяжести все жидкости и кровь, стремятся вниз тела.
В невесомости кровь активными механизмами толкается к голове, практически все жидкости организма перераспределяются в сторону головы.
— Восстанавливается ли утраченный объем серого вещества по прошествии времени?
— Спустя шесть месяцев уровень серого вещества возвращается примерно к предполетному уровню.
По белому веществу восстановление не наблюдалось, оно оставалось на том же уровне, но какие-то выводы из этого делать рано, а результаты по серому веществу только доказывают, что изменения, происходящие в космическом полете в головном мозге, обратимы и функциональны. Это не то, что потом нельзя восстановить, а то, что само по себе приходит в норму, когда человек возвращается к нормальным гравитационным условиям.
Надо сказать, что у нас на Земле была контрольная группа здоровых добровольцев, которых мы сканировали в то же время. Этим мы пытались исключить фактор старения.
— Вы говорите про среднее снижение серого вещества, но были какие-то индивидуальные особенности?
— Да, изменения разные — у кого-то больше, у кого-то меньше, но все-таки они есть у всех, и разброс не настолько большой.
Чтоб у кого-то на 20% вещества мозга прибавилось — такого не было.
— Можно и надо ли компенсировать это снижение в космосе?
— Есть целая система физической профилактики, разработанная нашим институтом, которая направлена на предотвращение адаптации к невесомости, поскольку наша задача — вернуть космонавта на Землю, а не оставить его в космосе. Для этого есть целый комплекс специальных тренировок, тренажеры, различная фармакология и так далее.
— Можно ли говорить о возможных отсроченных последствиях такого воздействия на космонавтов — более раннее наступление болезни Альцгеймера, интеллектуальное снижение и других?
— В этом отношении проводятся исследования космонавтов, как тех, кто летал недавно, так и ретроспективные исследования. Недавно проводился анализ причин смертности космонавтов, оказалось, что картина не отличается от обычных людей. Так, ожидалось, что поскольку космонавты часто встречаются с радиацией, и поэтому у них должен быть высокий процент онкологических заболеваний. Ничего подобного не подтвердилось.
Насчет снижения интеллектуальных способностей также нет подтверждения — космонавты продолжают тренироваться, готовиться к следующим полетам, сдают экзамены. По части мозга возможных отсроченных последствий мы не нашли, нас ничего не настораживает.
Сейчас мы готовим к публикации несколько статей по функциональным связям мозга, которые связаны, например, с управлением движением. Мы исследуем те зоны мозга, которые отвечают за ходьбу и бег. По идее, их активность должна изменяться, ведь человек в космосе гораздо меньше нагружает эти зоны, а бег в невесомости сильно отличается от бега на Земле.
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