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Потепление превратит юг США в пустыню
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Потепление превратит юг США в пустыню, выяснили ученые 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: © AP Photo
Дальнейший рост среднегодовых температур сделает многие пустынные регионы Соединенных Штатов, в том числе знаменитую Долину Смерти, еще более безжизненными и лишенными воды. К такому выводу пришли геологи, опубликовавшие свои прогнозы в журнале Science Advances.
"Мы показали, что уровень осадков в Долине Смерти и на всем юго-западе США очень сильно зависит от активности штормов в Тихом океане. Это делает этот регион крайне уязвимым и чувствительным к переменам климата. Текущие прогнозы указывают на то, что шторма сместятся к северу, что резко уменьшит уровень осадков в будущем", — рассказывает Кейтлин Вендт (Kathleen Wendt) из университета Инсбрука (Австрия).
Одним из последствий глобального потепления считаются так называемые "экстремальные погодные явления" — периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с "неправильной" погодой. К примеру, потоп в Крымске в 2012 году и летняя жара в России в 2010 году сегодня считаются одними из самых ярких примеров подобных явлений.
Частота подобных явлений в будущем будет только расти по мере дальнейшего развития глобального потепления, и они будут охватывать все большие территории. Это приведет, как показывают расчеты западных климатологов, к резкому увеличению смертности — каждый "лишний" градус жары летом будет повышать число умерших людей на 5%.
Вендт и ее коллеги выяснили, как текущее глобальное потепление повлияет на одно из самых жарких и смертоносных уголков Земли сегодня, знаменитую Долину Смерти, расположенную на границе Невады и Калифорнии, изучая сталактиты, сталагмиты и отложения на стенах одной из ее полузатопленных пещер, "Ямы дьявола".
Все эти структуры состоят из своеобразных "годичных колец", чья толщина, химический и изотопный состав напрямую отражают то, как много воды попадало в пещеру в разные эпохи их формирования. Соответственно, их можно использовать как своеобразную климатическую "летопись", отражающую колебания температур и уровня осадков на протяжении очень долгого времени.
В "Яме дьявола", как рассказывает Вендт, ее команде удалось найти особенно древние слои отложений, формировавшиеся на протяжении последних 350 тысяч лет. Используя эти наросты и другие природные "летописи", ученые попытались выяснить, какие факторы сильнее всего влияли на уровень осадков и температуры в Долине смерти в прошлые эпохи и дирижируют ими сегодня.
Оказалось, что уровень грунтовых вод и осадков в Долине Смерти и на всем юго-западе США резко менялся в прошлом, сдвигаясь на десятки метров и сотни миллиметров вверх и вниз. При этом выяснилось, что современная Долина Смерти была заметно более дружелюбной для флоры и фауны, чем в далеком и даже недавнем прошлом, примерно 20, 140, 220 и 350 тысяч лет назад, когда уровень грунтовых вод был ниже современного на 8-10 метров.
Эти резкие снижения в уровне осадков, как отмечают ученые, сопровождались двумя процессами — резким потеплением климата и связанными с ним сдвигами в характере движения ветров в приполярных регионах Атлантики и Тихого океана.
Нечто похожее, по словам Вендта и ее команды, может произойти в самое ближайшее время, если глобальное потепление будет беспрепятственно наращивать свои обороты. В таком случае многие засушливые регионы на юге США станут пустынями, а Долина Смерти действительно превратится в место, полностью лишенное жизни.
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