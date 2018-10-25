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Новое оптоволокно ускорит Интернет в сотню раз
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Новое оптоволокно, способное ускорить Интернет в сотню раз 

Популярная механика 51 минуту назад
Фото: Популярная механика
Исследование австралийских ученых предлагает удивительную возможность: оптоволокно, которое способно увеличить скорость Интернета в сотню раз.
Оптоволокна длинные, тонкие и сделаны из чистого стекла. Их собирают в пучки, известные как оптические кабели, и по ним проходят световые импульсы. Новое исследование от австралийского университета RMIT говорит о том, что, завернув этот свет в спираль, скорость передачи можно увеличить на несколько порядков. Сейчас импульсы света отражаются от стекла также, как они отражались бы от зеркала. Спираль поможет создать третье измерение для этих импульсов, или же "уровень орбитального углового момента". В физике такое называется спин.
"Это похоже на ДНК, если взглянуть на двойную спираль", — говорит Мин Гу, профессор университета и глава исследовательской команды, создавшей эту концепцию. — "Чем больше углового момента вы используете, тем больше информации сможете перенести".
Другие волокна уже смогли так вывернуть свет, но они были слишком сложны в эксплуатации, размером с обеденный стол, тогда как новое оптоволокно больше похоже на традиционное, шириной с человеческий волос.
Гу говорит, что технология уже доступна для усовершенствования австралийской сети, хотя правительство еще в находится во внутренних переговорах по этому вопросу. Введение нового оптоволокна потребует принятия нового стандарта со стороны производителей оборудования и сетевых операторов. Также встает вопрос, какие устройства как со стороны отправителя, так и со стороны получателя смогут справиться со столь высокой скоростью, что может серьезно ограничить пользу от применения нового кабеля, пока "железо" не догонит его возможности. Но сами ученые заверяют, что кабели готовы и вполне могут быть уже поставлены на рынок.
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