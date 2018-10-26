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Найден новый вид археоптерикса
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Палеонтологи описали новый вид археоптерикса 

Москва24 + ещё 7 1 час назад
Фото: University of Manchester
Ученые из Швеции, Великобритании и Китая описали новый вид археоптерикса, сообщает "Мир 24". Изучив останки, обнаруженные в Германии в 1990 году, палеонтологи выяснили, что этот археоптерикс — на 400 тысяч лет младше всех остальных известных ископаемых ящеров этого рода.
По словам ученых, археоптериксы представляют собой переходное звено между птицами и динозаврами. Они населяли Землю примерно 150 миллионов лет назад. Особенностью строения археоптериксов были длинные передние конечности с тремя пальцами, развитые маховые, рулевые и контурные перья. На сегодняшний день палеонтологам удалось обнаружить 12 скелетов археоптерикса. Если одни исследователи относят все найденные скелеты к виду Archaeopteryx lithographica, то другие выделяют еще один вид — Archaeopteryx siemensii.
Скелет, найденный в 1990 году, представляет особую ценность, так как в нем сохранилась почти половина костей верхней части тела, пояснили специалисты. Проанализировав данные синхротронной микротомографии останков на ESRF, палеонтологи пришли к выводу, что перед ними — новый вид археоптерикса. Его решили назвать Archaeopteryx albersdoerferi в честь палеонтолога Раймунда Альберсдорфера.
По мнению ученых, Archaeopteryx albersdoerferi был приспособлен к полетам лучше, чем другие виды археоптериксов. Таким образом, он больше похож на современных птиц, чем на динозавров, считают специалисты.
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