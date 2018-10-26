Объяснено появление загадочного кольца на Земле

Ученые Гамбургского университета в Германии определили механизм возникновения древнего ударного кратера Чиксулуб, который образовался в конце мелового периода при ударе астероида диаметром примерно десять километров. Это позволило объяснить появление таких загадочных структур, как центральная возвышенность и пиковое кольцо внутри кольца большего диаметра. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Чиксулуб располагается на полуострове Юкатан и является крупнейшим из древних ударных кратеров на Земле. Его диаметр достигает 180 километров. В сердцевине Чиксулуба находится кольцо из возвышенностей, высота которых достигает нескольких сотен метров. Подобное образование встречается и в других кратерах на небесных телах Солнечной системы.

Ученые провели компьютерное моделирование поведения земной коры при экстремальном механическом воздействии. В первые секунды удара астероида порода, нагретая до десяти тысяч градусов Цельсия, ведет себя как жидкость, однако быстро затвердевает, образуя кратер. Исследователи сумели подтвердить гипотезу акустической флюидизации, когда вибрации от звуковой волны при ударе превращают массу обломков в вязкую массу.

В момент падения астероида образуется глубокий кратер шириной 100 километров и глубиной 30 километров. Поскольку в это время порода ведет себя как вязкая жидкость, она заполняет кратер, и на месте последнего образуется гигантская «гора» высотой 20 километров. Затем «гора» растекается, а порода начинает застывать. Кратер уплощается и расширяется, а также возникает аналог ряби — пиковое кольцо.