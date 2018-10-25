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В Помпеях найдены новые жертвы Везувия
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Под слоем «вулканического ливня» в Помпеях найдены новые жертвы Везувия 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: ANSA
Итальянские археологи обнаружили останки пяти человек при раскопках дома в городе Помпеи, уничтоженного при извержении вулкана Везувий.
Как сообщает агентство ANSA, находка была сделана на археологическом участке Regio V. Пять человеческих скелетов были обнаружены в спальне жилого дома, погребенного под слоем вулканического пепла.
"Вероятно, эта группа людей укрылась в спальне в отчаянной попытке спастись от "вулканического ливня", — говорит руководитель раскопок Массимо Осанна. — Это потрясающее открытие, очень важное для истории".
Уже установлено, что останки принадлежат двум женщинам и троим детям. Дальнейший анализ позволит определить возраст, в котором они погибли.
Примечательно, что скелеты были найдены в том же доме, на стене которого недавно археологи обнаружили сенсационную надпись.
Она подтвердила теорию о том, что губительное извержение вулкана Везувий произошло в октябре 79 года н.э., а не в августе, как считалось ранее.
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