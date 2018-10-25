Ещё
Землю засняли с расстояния 43 млн км
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Камера станции Parker Solar Probe сделала фото Земли с расстояния 43 млн км 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: NASA
Фотографию Земли на фоне звездного неба сделала широкоформатная камера автоматической станции Parker Solar Probe, запущенной в середине августа для изучения Солнца. На снимке, размещенном в среду на интернет-портале Space.com, планета выглядит как яркая точка размером с горошину на фоне мириадов звезд, причем из-за диска планеты выступает краешек Луны.
Фотография была сделана 25 сентября с помощью камеры, предназначенной для фотографирования солнечной короны. В этот момент станция находилась на расстоянии 43 млн км от Земли. Среднее расстояние от Земли от Солнца составляет 149,6 млн км.
NASA
Станция Parker Solar Probe, названная в честь американского астрофизика Юджина Паркера, была выведена на орбиту 12 августа с помощью тяжелой ракеты-носителя Delta IV, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Уже в ноябре она приблизится к Солнцу на расстояние 6,4 млн км. В период до июня 2025 года аппарат совершит 24 витка вокруг Солнца, разгоняясь до скорости 724 тыс. км/ч. На каждый такой виток у него будет уходить 88 дней.
Астрономы рассчитывают, что наблюдения со станции позволят им глубже разобраться в структуре солнечной короны и изучить солнечный ветер — потоки заряженных частиц, испускаемые Солнцем, что имеет важное значение для жизни на Земле. На последних витках станция приблизится к Солнцу на расстояние около 6 млн км — в семь раз ближе, чем станция Helios 2, проводившая наблюдения в 1976 году.
ТАСС: последние новости
Роскосмос намерен выделить около 180 млн рублей на страховку запуска спутника "Глонасс-М" Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк Эксперт: ошибка сборки "Союза" отражает масштабный кризис российской космической отрасли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе84
На турецком курорте сильно избили жительницу Казани
Европарламент приготовил резолюцию по Азовскому морю25
«С какого бодуна»: Моргунова о беспробудном пьянстве18
Сотрудники ФСБ смогли предотвратить теракт162
Видео
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:09
Голый мужчина прополз по вестибюлю московского метро
Происшествия
00:40
Инцидент с Су-24 и другие события дня
В мире
01:36
Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео
Происшествия
04:47
Мать керченского стрелка перестала ходить на работу
Общество
00:57
Лобода перенесла срочную операцию
Шоу-бизнес Другое
00:53
Стафилококк и сальмонелла: какой шаурмой кормят в Москве
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение