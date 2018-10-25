Землю засняли с расстояния 43 млн км

Камера станции Parker Solar Probe сделала фото Земли с расстояния 43 млн км

Фотографию Земли на фоне звездного неба сделала широкоформатная камера автоматической станции Parker Solar Probe, запущенной в середине августа для изучения Солнца. На снимке, размещенном в среду на интернет-портале Space.com, планета выглядит как яркая точка размером с горошину на фоне мириадов звезд, причем из-за диска планеты выступает краешек Луны.

Фотография была сделана 25 сентября с помощью камеры, предназначенной для фотографирования солнечной короны. В этот момент станция находилась на расстоянии 43 млн км от Земли. Среднее расстояние от Земли от Солнца составляет 149,6 млн км.

NASA

Станция Parker Solar Probe, названная в честь американского астрофизика Юджина Паркера , была выведена на орбиту 12 августа с помощью тяжелой ракеты-носителя Delta IV, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Уже в ноябре она приблизится к Солнцу на расстояние 6,4 млн км. В период до июня 2025 года аппарат совершит 24 витка вокруг Солнца, разгоняясь до скорости 724 тыс. км/ч. На каждый такой виток у него будет уходить 88 дней.

Астрономы рассчитывают, что наблюдения со станции позволят им глубже разобраться в структуре солнечной короны и изучить солнечный ветер — потоки заряженных частиц, испускаемые Солнцем, что имеет важное значение для жизни на Земле. На последних витках станция приблизится к Солнцу на расстояние около 6 млн км — в семь раз ближе, чем станция Helios 2, проводившая наблюдения в 1976 году.