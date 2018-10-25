«Союз-2.1б» успешно вывел на орбиту космический аппарат

Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту космический аппарат

Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Ранее боевой расчет Космических войск ВКС осуществил пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом с космодрома Плесецк.