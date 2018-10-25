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Обнаружено древнейшее в Северной Америке оружие
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Обнаружено древнейшее в Северной Америке оружие 

Индикатор + ещё 3 1 час назад
Фото: Center for the Study of First Americans
Археологи нашли древнейшее из найденных в Северной Америке оружие — каменный наконечник копья возрастом около 15,5 тысяч лет. Это ставит перед учеными новые вопросы о ранних обществах людей, которые жили на континенте. Результаты изложены в журнале Science Advances.
Ранее археологи считали, что первые люди, широко распространившиеся по Северной Америке, принадлежали к так называемой культуре Кловис. Однако в последние годы начали появляться свидетельства того, что на континенте существовала и более древняя культура.
Ученые из Техасского университета A&M (США) проводили раскопки в центральной части штата Техас. Они обнаружили около 100 тысяч каменных артефактов, в том числе 12 наконечников копий возрастом от 13,5 до 15,5 тысяч лет. Со временем форма наконечников менялась: она укорачивалась и становилась более треугольной. По мнению археологов это указывает на «родство» этого оружия с длинными треугольными наконечниками, которые использовала более поздняя культура Кловис.
«Нет сомнений, что эти оружия использовались для охоты, — прокомментировал открытие соавтора работы Майкл Уотерс. — Открытие важно, потому что почти на всех стоянках древнее культуры Кловис археологи находили каменные орудия, но не наконечники копий».
Также авторы отмечают, что заселение обеих Америк было сложным процессом, о котором ученые могли судить только по генетическим данным. Теперь же выводы об этом можно делать и на основе археологических находок.
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