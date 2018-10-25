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Морские суда мешают петь горбатым китам
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Ученые выяснили, что киты стали реже «петь» из-за активности людей в океане 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Горбатые киты стали реже "петь" из-за шума, который исходит от приближающихся судов. К такому заключению пришли ученые из Университета Хоккайдо, изучавшие поведение этих млекопитающих в акватории у островов Огасавара. Исследование опубликовано в научном издании Plos One.
"Создаваемый человеческой деятельностью шум увеличился примерно на десять децибел, а это, как показывает пример с горбатыми китами, самым негативным образом сказывается на морских экосистемах", — заявил морской биолог Коки Цуджи.
Он добавил, что техногенного шума в океане стало гораздо больше в период с 1960 по 1990 год.
Исследователи выяснили, что киты останавливают "пение", если в 1,2 км от них проходит большой грузовой корабль. При этом млекопитающие возобновляют "песню" спустя не менее получаса. Ученые полагают, что такая реакция возникает из-за стресса.
Отмечается, что китообразные используют акустические сигналы для навигации, общения и охоты, а из-за антропогенного шума они нервничают и испытывают стресс.
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