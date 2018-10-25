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Представлена самая быстрая в мире зарядка для смартфонов
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Представлена самая быстрая в мире зарядка для смартфонов 

iPhones.ru + ещё 1 42 минуты назад
Фото: iphones.ru
Представлена самая быстрая в мире зарядка для смартфоновQualcomm продолжает развивать технологию быстрой зарядки устройств. Компания вновь делает упор на многопоточность.
В актуальной на сегодняшний день технологии Qualcomm Quick Charge 4+ используется сразу два потока для подачи энергии. Благодаря этому выходная мощность составила 18Вт.
Будущие процессоры компании будут поддерживать уже три потока, что приведёт к практически двойному приросту мощности — до 32Вт.
При этом смартфоны и планшеты не будут нагреваться. Опробовать новую технологию можно будет уже в гаджетах 2019 года.
Напомним, что в смартфонах Huawei доступна зарядка мощностью 40Вт. Тем не менее, скорость может отличаться не в их пользу.
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