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«Пуски под вопросом»: у «Союза» новая проблема
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«Пуски под вопросом»: никто не страхует «Союзы» 

Газета.Ru 56 минут назад
Никто не берется страховать пуски ракет «Союз» после аварии 11 октября, это может поставить под угрозу следующие старты, утверждают СМИ. В «Роскосмосе» называют этот вопрос техническим и обещают не сбиваться с графика.
Центр эксплуатации наземной инфраструктуры (ЦЭНКИ) не смог найти страховую компанию для страхования пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10». Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.
«В связи с тем, что на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки, открытый запрос предложений признан несостоявшимся», — говорится в документах.
Как сообщалось ранее, этот запуск «Прогресса» должен стать первым стартом ракеты «Союз-ФГ» после аварии ракеты с пилотируемым кораблем «Союз» на МКС 11 октября. Он был запланирован на 18 ноября.
Максимальная премия по договору оценивалась в 116,5 млн рублей. Общая страховая сумма составляла 3,2 млрд рублей, из них 3 млрд рублей — страхование самого грузового корабля, а 200 млн рублей — груза.
Также стало известно, что некому страховать старт ракеты «Союз-1.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» с Плесецка, который был намечен на 3 ноября — он должен стать вторым в 2018 году обновлением орбитальной группировки системы ГЛОНАСС. Страховая сумма для этого пуска установлена в размере 2,1 миллиарда рублей, в том числе подлимит в отношении прерванного зажигания — в размере 100 миллионов рублей.
Отсутствие страховых договоров может стать причиной для отмены указанных пусков ракет.
«Страхование ракеты-носителя от аварий — это добровольное страхование, но страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении пуска — обязательное. Учитывая, что конкурсы по страхованию пусков ракет «Союз-2.1б» и «Союз-ФГ» не состоялись, это ставит под вопрос их проведение», — заявил источник РИА «Новости».
По его словам страховой рынок будет ждать решения государственной комиссии, которая намерена закончить работу 30 октября, после этого страховщикам потребуется некоторое время на изучение отчета, а затем на проведение новых конкурсов со стороны «Роскосмоса».
В ответ на эти сообщения «Роскосмос» заявил, что вопрос страхования — технический и не повлияет на даты пусков.
«Вопрос страхования запуска ракеты-носителя (РН) «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10» является техническим и связан с работой аварийной комиссии, которая расследует обстоятельства нештатной ситуации, возникшей 11 октября 2018 года при старте РН «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-10», и предоставит результаты работы до 30 октября 2018 года, — заявили в госкорпорации. — «Роскосмос» своевременно и в полном объеме информирует страховые компании об обстоятельствах всех страховых случаев. Сбоев в сотрудничестве со страховыми компаниями не было.
Все пуски пройдут в назначенное время».
Ранее глава NASA Джим Брайденстайн сообщил, что следующий старт экипажа на Международную космическую станцию (МКС) на российском «Союзе» состоится в декабре.
По его словам, в настоящее время ведется подготовка к новому запуску, осуществляется планирование и перегруппировка сил.
«В предстоящие полтора месяца будет несколько запусков российских ракет, и мы определенно планируем в декабре снова направить наш экипаж на российской ракете «Союз» на МКС», — заявил Брайденстайн.
Он также назвал инцидент с российским «Союзом» «самым успешным из неудачных», поскольку российский и американский космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг благополучно вернулись на Землю. Брайденстайн подчеркнул, что космонавты не рады досрочному возвращению и «не могут дождаться следующего полета».
Ранее СМИ сообщили о том, что причиной аварии ракеты «Союз-ФГ» 11 октября стало силовое воздействие при сборке боковых блоков ракеты «Союз» в монтажно-испытательном корпусе на космодроме «Байконур».
11 октября нештатная ситуация стала разворачиваться на борту ракеты «Союз-ФГ» на высоте примерно 50 километров после отстрела боковых блоков. После этого автоматически была приведена в действие система спасения, экипаж был эвакуирован в спасательной капсуле, которая отделилась и совершила баллистический спуск в 400 километрах от места старта. Капсула с космонавтами, которые уже во время спуска вышли на связь и сообщили о своем состоянии, была вскоре найдена, космонавтов оперативно доставили вертолете в город Жезказган, затем — на Байконур.
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