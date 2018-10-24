Ученый рассказал об угрожающих экипажу МКС бактериях

Ученый рассказал о микроорганизмах, угрожающих экипажу МКС

Валерий Богомолов. Около 100 видов различных микроорганизмов проживает на борту Международной космической станции, представляя угрозу здоровью экипажа и деструктивно влияя на обшивку станции, рассказал в интервью РИА Новости замдиректора Института медико-биологических проблем РАН

"Сейчас на станции работает три человека, их сменит следующий экипаж, а есть живые существа, которые там живут постоянно — микроорганизмы. В настоящее время на МКС около 100 видов микроорганизмов, грибов, которые мало того, что живут, видоизменяются, рассматриваясь нами как поражающий фактор для космонавтов, но они еще и поедают пластик и металл, из которых состоит станция", — рассказал он.

Вопросы иммунизации человека от инфекций, обеспечения микробиологической безопасности обсуждались на встречах медицинских групп по МКС, которые прошли на прошлой неделе в Москве в Институте медико-биологических проблем РАН. В них приняли участие специалисты Многостороннего комитета по медицинским операциям, Многостороннего Совета по космической медицине, Многостороннего Совета по медицинской политике. Они рассмотрели текущие и перспективные аспекты медицинского обеспечения здоровья экипажей МКС, запланировали и обсудили реализацию медико-биологических исследований.