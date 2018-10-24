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В Турции нашли обломки российского военного корабля
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В Турции обнаружили обломки российского военного корабля XVIII века 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: страница Министерства культуры и туризма Турции в Facebook
Обломки военного корабля XVIII века, принадлежавшего России, обнаружены в прибрежных водах Эгейского моря недалеко от турецкого города Дидим, сообщает портал Ege Haber.
Фрагмент обломков российского военного корабля XVIII века, обнаруженых в прибрежных водах Эгейского моря недалеко от турецкого города Дидим
Отмечается, что специалисты департамента археологии министерства культуры и туризма Турции, работающие на специальном судне для подводных исследований, уже подняли с глубины 65 метров пушку весом в 2,5 тонны с надписью на кириллице и двуглавым орлом, а также посуду.
Как заявил участвующий в исследованиях доцент измирского университета Харун Оздаш, зона исследования обломков затонувшего корабля занимается 200 квадратных метров. Под водой все еще остаются около 30 артефактов — пушек, ядер, различное оружие, остатки такелажа.
Предположительно, российский корабль участвовал в Чесменском сражении во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов.
Орудие российского военного корабля XVIII века, обнаруженых в прибрежных водах Эгейского моря недалеко от турецкого города Дидим
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