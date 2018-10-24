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Роскосмос опроверг наличие проблем со страховщиками
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Роскосмос заявил об отсутствии сбоев в сотрудничестве со страховыми компаниями 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Предстоящие пуски ракет пройдут в назначенное время, сбоев в работе со страховыми компаниями не было. Об этом в среду сообщается на сайте госкорпорации "Роскосмос".
"Сбоев в сотрудничестве со страховыми компаниями не было. Все пуски пройдут в назначенное время", — сообщили в госкорпорации.
Там указали, что Роскосмос своевременно и в полном объеме информирует страховые компании об обстоятельствах всех страховых случаев. Также в госкорпорации отметили, что вопрос страхования запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-10" является техническим и связан с работой аварийной комиссии, которая расследует обстоятельства нештатной ситуации, возникшей 11 октября 2018 года при старте "Союза-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-10", и предоставит результаты работы до 30 октября 2018 года.
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