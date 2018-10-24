В NASA смирились с потерей марсохода

В NASA готовы смириться с потерей марсохода Opportunity

Специалисты американского космического агентства NASA готовы прекратить безуспешные попытки выйти на связь с марсоходом Opportunity, который не откликается уже четыре месяца. Об этом, как передает SpaceNews, заявила на прошедшей с США встрече Американского астрономического общества директор планетного отделения штаб-квартиры NASA Лори Глейз.

Марсоход Opportunity, исследующий планету с 2004 года, не откликается на команды с 10 июня после того, как его накрыло пылевой бурей. Несмотря на то, что прозрачность атмосферы увеличилась, ровер так и не ответил на сигналы с Земли. "Мы намерены продолжать прозванивать Opportunity на ежедневной основе еще как минимум неделю или две, — заявила Глейз. По ее словам фактором, заставляющим прекратить кампанию по установлению связи с марсоходом, является подготовка к посадке на Марс миссии InSight, которая запланирована на 26 ноября.