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В NASA смирились с потерей марсохода
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В NASA готовы смириться с потерей марсохода Opportunity 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: NASA
Специалисты американского космического агентства NASA готовы прекратить безуспешные попытки выйти на связь с марсоходом Opportunity, который не откликается уже четыре месяца. Об этом, как передает SpaceNews, заявила на прошедшей с США встрече Американского астрономического общества директор планетного отделения штаб-квартиры NASA Лори Глейз.
Марсоход Opportunity, исследующий планету с 2004 года, не откликается на команды с 10 июня после того, как его накрыло пылевой бурей. Несмотря на то, что прозрачность атмосферы увеличилась, ровер так и не ответил на сигналы с Земли. "Мы намерены продолжать прозванивать Opportunity на ежедневной основе еще как минимум неделю или две, — заявила Глейз. По ее словам фактором, заставляющим прекратить кампанию по установлению связи с марсоходом, является подготовка к посадке на Марс миссии InSight, которая запланирована на 26 ноября.
"Мы намерены свернуть ее до того, как InSight достигнет Марса, чтобы быть уверенными, что наши орбитальные средства сосредоточены на его успешной посадке", — пояснила она.
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