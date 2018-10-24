Космонавт Прокопьев рассказал о «жестоких» тестах перед полетом в космос

"На общекосмической подготовке проводится очень непростой тест в специальной сурдокамере, где человек без сна 68 часов проверяется на то, как легко он может справиться с подобным стрессом", — рассказал Прокопьев, отвечая на один из вопросов подписчиков.

По его словам, на совместных тренировках экипажей присутствуют психологи, которые также оценивают готовность космонавтов к совместной деятельности в космосе, в конкретном экипаже. «Как результат такого жестокого отбора вместе в экипаж ставят уже проверенных, прошедших психологическую притирку людей», — отметил Прокопьев.

При этом космонавт, отвечая на другой вопрос, отметил, что больше всего в космосе его поразили наблюдаемые размеры МКС при подлете к ней на корабле «Союз». Кроме того Прокопьев рассказал о странных ощущениях, которые космонавт испытывает, по-разному влетая в помещения станции, например, лицом не к условному полу, а к стене.

"Сознание сразу принимает стену за пол, а на стене будет находиться то, что в реальности на полу. Интерьер сразу кажется чужим", — сказал Прокопьев, уточнив, что долго не мог сориентироваться в служебном модуле, в макет которого «сто раз заходил на Земле».