Ещё
Космонавт Прокопьев рассказал о «жестоких» тестах перед полетом в космос
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Космонавт Прокопьев рассказал о «жестоких» тестах перед полетом в космос 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Единственный российский космонавт на борту Международной космической станции Сергей Прокопьев рассказал в видеоролике, выложенном на странице Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, каким «жестоким» тестам подвергают космонавтов для того, чтобы быть уверенными в их психологической стабильности.
"На общекосмической подготовке проводится очень непростой тест в специальной сурдокамере, где человек без сна 68 часов проверяется на то, как легко он может справиться с подобным стрессом", — рассказал Прокопьев, отвечая на один из вопросов подписчиков.
По его словам, на совместных тренировках экипажей присутствуют психологи, которые также оценивают готовность космонавтов к совместной деятельности в космосе, в конкретном экипаже. «Как результат такого жестокого отбора вместе в экипаж ставят уже проверенных, прошедших психологическую притирку людей», — отметил Прокопьев.
При этом космонавт, отвечая на другой вопрос, отметил, что больше всего в космосе его поразили наблюдаемые размеры МКС при подлете к ней на корабле «Союз». Кроме того Прокопьев рассказал о странных ощущениях, которые космонавт испытывает, по-разному влетая в помещения станции, например, лицом не к условному полу, а к стене.
"Сознание сразу принимает стену за пол, а на стене будет находиться то, что в реальности на полу. Интерьер сразу кажется чужим", — сказал Прокопьев, уточнив, что долго не мог сориентироваться в служебном модуле, в макет которого «сто раз заходил на Земле».
Последние новости
Шойгу пригрозил Польше Тимошенко рассказала о будущем Донбасса Рогозин прокомментировал заявление Могерини о "европейском" море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Премьер Италии обратился к Путину с «укором»
Действия РФ в Азовском море встревожили НАТО152
Раскрыты новые подробности убийства Захарченко73
Пашинян потерпел неудачу44
Водитель автобуса открыл стрельбу в Москве30
Видео
01:25
«Пуски под вопросом»: у «Союза» новая проблема
Наука и техника Статьи
02:37
Первые новые липы высадили на Красной площади
Новости Москвы Погода
06:12
В Москве проходят переговоры Путина и Конте
Политика
00:10
Монахи на Валааме научили молиться попугая
Общество
02:56
Премьер Италии обратился к Путину с «укором»
Политика
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
00:32
Пашинян потерпел неудачу
В мире
00:24
В доме семьи Клинтон нашли бомбу
В мире США
01:06
Опубликовано видео задержания вице-мэра Сочи
Криминал Происшествия
03:31
Действия РФ в Азовском море встревожили НАТО
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение