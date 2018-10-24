Собаки могут понимать слова человека

Собаки могут понимать слова, сказанные человеком

Американские ученые из Университета Эмори провели исследование, в котором попытались выяснить, способны ли собаки различать нормальные слова от набора звуков, которые говорит хозяин.

Чтобы это проверить, эксперты провели фМРТ-эксперимент с участием 12 собак, которые в течение полугода учились показывать на предмет, слыша его название.

На базовом уровне способность к усвоению и производству языка выражается в умении отличать слова от псевдослов — набора минимальных различительных смысловых единиц, которые составляют «слова», фонетически и морфологически похожие на те, что есть в языке, но не имеющие при этом никакой семантики, — пояснили авторы работы.

Поэтому для подобных исследований ученые используют эти псевдослова, чтобы выяснить, насколько человек или животное воспринимает речь.

Всем известно, что собаки умеют понимать простые голосовые команды, то есть у них есть малейшие способности к восприятию человеческой речи. Авторы новой работы предположили, что если собака может научиться голосовым командам, значит она умеет различать слова от псевдослов — набора непонятных звуков.

Если собаки обладают такой способностью, это должно отразиться на активности мозга в теменной и височных долях — точно так же, как у людей.

Чтобы это проверить, американские ученые провели эксперимент с участием 12 собак, чьи хозяева на протяжении нескольких месяцев учили их распознавать разные предметы, проговаривая их названия.

На протяжении всего исследования ученые использовали функционально магнитно-резонансную томографию: все животные до начала эксперимента всех животных тщательно проверили.

Как рассказали ученые, во время основного итогового теста собака лежала в сканере, а ее хозяин стоял перед ней, зачитывая слово с экрана. Слово могло быть как настоящим, описывающим известный животному предмет, так и выдуманным, которое ничего не значило.

После пяти повторений каждого слова хозяин показывал собаке названный предмет и позволял животному с ним поиграть. Активность мозга во время эксперимента регистрировали, используя псевдослова как контрольное условие.

Анализ активности мозга собак во время распознавания слов указал на повышенную активность в височно-теменной доле при обработке псевдослов. Это означает, что собаки могут отличить уже известные слова от неизвестных псевдослов, — пояснили исследователи.

Ученые рассказали, что у людей подобный эксперимент показал совсем другие результаты. Настоящие слова вызывали бóльшую активность этих зон. В случае с собаками, это может указывать на то, что они — в отличие от людей — не сразу же понимают, что псевдослова значения не имеют, а пытаются их обработать и запомнить.