Вокруг галактики нашли гигантскую систему облаков

Астрофизики из САО РАН обнаружили систему газовых облаков вокруг галактики Mrk 6

Сотрудники Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН при помощи крупнейшего российского телескопа изучили распределение и движение газа в галактике Маркарян-6 (Mrk 6). Впервые была обнаружена гигантская система из облаков ионизованного газа, протянувшаяся далеко за пределы галактики. Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ) и опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Галактика Маркарян 6 находится примерно в 263 миллионах световых лет от Земли. Хотя исследования ее характеристик ведутся с 60-х годов прошлого века, основное внимание уделялось только центральной области. Астрономы САО РАН смогли рассмотреть самые внешние области галактики, в несколько раз более тусклые, чем были известны ранее. Mrk 6 относится к так называемым линзовидным дисковым галактикам, в которых большинство звезд сосредоточено в относительно плоском вращающемся диске, где обычно располагается газопылевая материя. Оказалось, что часть газа Mrk 6 находится далеко за границами звездного диска. Система ионизованных газовых облаков, напоминающая нити (филаменты), тянется на расстояния вплоть до 130 тысяч световых лет от центра.

Полученные учеными изображения показывают, что звездный диск однороден и симметричен, в то время как газ не только заполняет диск, но и простирается дальше в виде системы отдельных газовых облаков, подсвеченных конусом ионизирующего излучения. Используемый метод исследований (3D-спектроскопия) позволяет измерить скорость газа вдоль луча зрения в каждой точке изображения. Это позволило астрономам понять, что внутри звездного диска газ вращается в его плоскости, как это и бывает в большинстве галактик, а орбиты газовых облаков в наружных областях меняют положение, становясь почти перпендикулярными галактическому диску. Такое поведение указывает на внешнее происхождение газа — захват его галактикой из межгалактического пространства.

Конкретный источник газовых облаков пока не ясен. Ученые предполагают, что это остаток от карликовой галактики-спутника, разрушенной приливными силами Mrk 6. Однако пока никаких звездных структур, указывающих на бывшее существование спутника, не обнаружено.