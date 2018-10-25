«Флориду затопит точно». О чем говорит исчезновение одного из Гавайских островов

Анализ данных наблюдений со спутников показал, что после урагана «Валака», который пронесся над Гавайями в начале октября, практически полностью исчез под водой один из небольших участков суши в архипелаге Подветренные Гавайские острова.

Длина затопленного острова Восточный составляла примерно один километр, а ширина — около 120 метров. Он был домом для части популяции зеленых морских черепах, находящихся в настоящее время под угрозой исчезновения. Ученые Гавайского университета полагают, что изменения климата являются угрозой для существования и других островов архипелага, которые также могут быть затоплены.

Насколько остро стоит проблема существования низменных участков суши в связи с глобальными климатическими изменениями, если ураганы уже начали смывать острова? Каким еще территориям угрожает повышение уровня Мирового океана, и нет ли среди них российских регионов?

Стоит напомнить, что Подветренные Гавайские острова, появившиеся от семи до 30 миллионов лет назад, представляют собой вершины подводных вулканических гор и коралловые рифы, весьма незначительно поднимающиеся над поверхностью Тихого океана. Эти участки суши в процессе своей геологической истории постоянно подвергались эрозии и постепенно разрушались.

Даже коренное население еще до прихода европейцев использовало их для ритаульных целей, охоты, рыбалки, но не для проживания. Постройки имеются лишь на немногих островах и в наше время, а постоянные жители — только атолле Мидуэй.

По мере продвижения на северо-запад Тихоокеанской литосферной плиты все острова архипелага оседают, и рост коралловых рифов начинает отставать от этого процесса.

В перспективе даже без повышения уровня моря в результате глобального потепления Подветренные Гавайские острова ждет превращение в подводные скалы. Это — их неизбежная участь. В связи с этим совсем не удивительным кажется затопление острова Восточный во время серьезного урагана.

И все же дальнейшее повышение уровня Мирового океана, безусловно, представляет собой опасность для низменных участков суши. Каковы ее масштабы? Если растает весь лед Земли, объем которого сейчас составляет около девяти миллионов кубических километров, уровень воды поднимется примерно на 70 метров.

National Geographic еще пять лет назад попытался наглядно показать, как изменится в связи с этим лик нашей планеты, представив новые карты континентов. Белым цветом на них показана нынешняя береговая линия.

Острова возникают и исчезают постоянно

Действительный член Русского географического общества Леонид Колотило считает, что не стоит придавать особого значения затоплению небольшого участка суши в Тихом океане. По его словам, изменения рельефа островов, не сложенных коренными породами, является довольно динамичным и непрерывным процессом. При этом многое зависит от материала, из которого состоит данный участок суши.

«Этот процесс всегда был, есть сейчас и всегда будет. Какие-то острова появляются, какие-то размываются и исчезают», — сказал эксперт.

По его словам, тоже самое можно сказать и про изменения климата Земли, которые всегда происходили раньше и будут происходить в дальнейшем. В качестве примера можно привести довольно «свежий» пример из российской истории, касающийся древнего заполярного города Мангазея на реке Таз.

«Во времена Ивана Грозного существовала Мангазея. Потом там, где она находилась, были вечные льды, наступил малый ледниковый период. Сейчас там все снова растаяло и можно жить людям», — рассказал географ.

Можно также вспомнить о том, что сравнительно недавно образовалась такая крупная река как Нева, возраст которой — всего около 4,5 тысяч лет. Тогда в Египте уже стояли Великие пирамиды, а на острове Врангеля еще паслись последние мамонты. Последнее, кстати, также свидетельствует о серьезных климатических изменениях, ведь слоны не могут жить в условиях вечной мерзлоты — им нужна трава и мелкий подлесок.

Колотило напомнил о том, как в середине прошлого века падал уровень Каспийского моря, что вызывало немало беспокойства у ученых и руководителей страны. Вставал вопрос о том, как остановить обмеление. Однако довольно быстро падение уровня сменилось трансгрессией, и море стало наступать на сушу, поднимая актуальный вопрос берегозащиты.

«Но при этом исчезло Аральское море», — напомнил ученый.

По его мнению, не стоит пытаться придать каждому событию характер трагедии глобального масштаба. Даже если речь идет о месте обитания популяции морских черепах.

России достанется меньше всех

Колотило считает, что происходящий подъем уровня Мирового океана является достаточно медленным процессом. Параллельно с ним идет и разнонаправленное движение суши — где-то она опускается, в других районах — увеличивает абсолютную высоту. Даже наблюдения жителей прибрежных районов могут иногда не соответствовать действительности. И проверка требует достаточно серьезных научных исследований.

«Ах, у нас море поднимается. А на самом деле — опускается берег», — пояснил Колотило.

По его словам, даже если растают льды Гренландии и Антарктиды, подъем воды будет неравномерно распределен по земному шару. В средних широтах, где в основном расположена Россия, он окажется незначительным.

«На экваторе подъем воды будет наибольшим, а на полюсе — наименьшим. На 60-й параллели он будет в разы меньше, чем на экваторе. Вот Флориду затопит. Мыс Канаверал. Это — точно», — сказал эксперт.

Ждать этого события, по словам Колотило, осталось не так уж и долго. А вот для того, чтобы затопить Москву, не хватит всех льдов Антарктиды и Гренландии.

Один метр до конца нашего века

Заместитель директора Института Океанологии имени Ширшова РАН Петр Завьялов подтвердил, что малые острова и низменные участки суши находятся под угрозой в связи с изменением климата, поскольку уровень океана в настоящее время повышается. Однако преувеличивать эту угрозу не стоит.

«Речь идет о подъеме порядка одного метра или меньше до конца нынешнего века», — сказал ученый.

При этом угроза затопления низменных участков действительно серьезно повышается при прохождении мощных атмосферных явлений — ураганов, тайфунов, добавил Завьялов. Однако, по его словам, территорию России все эти беды затронут в меньшей степени. В нашей стране, к счастью, очень мало таких низменных районов.

«Угрозы практически нет. Это — какие-то доли процента от территории России. Это актуально для Нидерландов, для Венеции, для многих островных территорий», — сказал эксперт.

Уровень действительно поднимается по несколько миллиметров в год и в обозримом будущем это может коснуться той инфраструктуры, которая расположена непосредственно около уровня моря. При этом, для того чтобы вывести из зоны опасности, достаточно поднять ее на 2-3 метра, добавил ученый.