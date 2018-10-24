Запуск украинского спутника перенесли

Запуск украинского спутника «Лыбидь» в очередной раз перенесен

Источник на космодроме Байконур заявил, что запуск украинского спутника связи "Лыбидь" ("Либiдь") не состоится в 2019 году. Слова источника передает РИА "Новости"

"В планах на 2019 год запуск украинского спутника "Лыбидь" не значится", — рассказал источник.

Он отметил, что в данный момент в российско-космической области формируется манифест пусков, который фактически является производственным планом и включает все пуски, которые должны произойти на российских космодромах.

Украина заключила контракт на производство спутника "Лыбидь" в 2009 году с канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates, Ltd (MDA). Сумма соглашения составила $254 млн Запуск спутника был запланирован еще в 2011 году, однако с тех пор неоднократно переносился.