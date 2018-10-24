Ураган выбросил на берег обломки старых кораблей

Ураган «Майкл» выбросил на берег обломки кораблей, затонувших в конце XIX века

Ураган «Майкл», обрушившийся недавно на северо-западное побережье Флориды, по мнению ученых, стал самым разрушительным за всю историю штата. Однако, как говорится, нет худа без добра. Как сообщила пресс-секретарь Государственного департамента Флориды Сара Ревелл, разбушевавшаяся стихия сделала неожиданный подарок местным историкам, выбросив на берег обломки двух кораблей, потерпевших крушение в конце XIX века.

Как оказалось, они стали жертвами урагана «Карабелл», который бушевал здесь в далеком 1899 году. Тогда, как утверждают документы Исторического общества Флориды, «Было потоплено 57 судов, а небольшим общинам Ланарк, Сен-Тереза и Макинтайр причинен значительный ущерб».

Самым известным кораблем из списка погибших был HMS Fox, принимавший участие еще в войне за независимость в 1775-1783 годах. Прежде уже предпринималось несколько неудачных попыток найти этот легендарный корабль. Ученые полагают, что обломки одного из обнаруженных судов могут принадлежать HMS Fox, хотя стопроцентных доказательств этому пока нет.