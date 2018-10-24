NASA пригласило Рогозина в США

"NASA пригласило мистера Рогозина в США в начале следующего года", — сказала Пауэрс.

Она подчеркнула, что точные даты визита в данный момент не определены.

Также пресс-секретарь рассказала, что глава NASA Джим Брайденстайн намерен принять участие в открытом форуме с "мистером Рогозиным".

Представитель агентства подчеркнула, что представителям правительства США разрешается взаимодействовать с главой "Роскосмоса", несмотря на введенные против него санкции.

Ранее сообщалось, что США временно вывели Рогозина из-под санкций.