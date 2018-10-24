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NASA пригласило Рогозина в США
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NASA пригласило Рогозина в США 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американское космическое агентство NASA предложило главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину приехать в Соединенные Штаты в начале 2019 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы агентства Меган Пауэрс.
"NASA пригласило мистера Рогозина в США в начале следующего года", — сказала Пауэрс.
Она подчеркнула, что точные даты визита в данный момент не определены.
Также пресс-секретарь рассказала, что глава NASA Джим Брайденстайн намерен принять участие в открытом форуме с "мистером Рогозиным".
Представитель агентства подчеркнула, что представителям правительства США разрешается взаимодействовать с главой "Роскосмоса", несмотря на введенные против него санкции.
Ранее сообщалось, что США временно вывели Рогозина из-под санкций.
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