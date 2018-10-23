NASA готовится отправить экипаж на российском «Союзе» 

NASA готовится отправить свой экипаж в космос на российском корабле «Союз» в декабре, заявил глава агентства Джеймс Брайденстайн. В настоящее время, по словам чиновника, производится перегруппировка сил и новое планирование.
Брайденстайн отметил, что в предстоящие полтора месяца планируется несколько запусков российских носителей. Он признался, что неделя после инцидента с «Союзом» «была тяжёлой», но NASA определённо намерено снова направить свой экипаж к МКС на корабле России, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Роскосмос наградит сотрудников ракетно-космической отрасли, которые были задействованы в спасении экипажа аварийного «Союза». В наградной лист попадут участники поисково-спасательной группы, сотрудники космодрома, а также сами космонавты.