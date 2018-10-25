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Полет «Союза-2» проходит в штатном режиме
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Полет ракеты-носителя «Союз-2» проходит в штатном режиме 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Полет ракеты-носителя "Союз-2", стартовавшей в четверг с космодрома Плесецк, проходит в штатном режиме, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Боевой расчет Космических войск ВКС в четверг в 03:15 мск осуществил с космодрома Плесецк пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.
"Стартовавшая в 03:15 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель "Союз-2.1б" в 03:18 мск взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск Воздушно-космических сил", — отметили в сообщении.
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