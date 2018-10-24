Новый пуск «Союза» отказались страховать

«Роскосмос» не нашел желающих страховать запуск «Глонасс-М» на «Союзе»

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфрастуктуры (входит в Роскосмос ) не нашел после аварии "Союза-ФГ" 11 октября желающих застраховать пуск ракеты-носителя "Союз-1.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" с Плесецка , говорится на сайте госзакупок.

Ранее не нашлось желающих застраховать планируемый на 18 ноября запуск ракеты "Союз-ФГ" с грузовым кораблем "Прогресс МС-10".

"В связи с тем, что на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки, открытый запрос предложений признан несостоявшимся в соответствии с п.п. 14.7.5 п. 14.7 р. 14 положения о закупке товаров, работ, услуг государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", — говорится в протоколе комиссии.

Ранее сообщалось, что Роскосмос объявил тендер на страхование рисков при запуске на орбиту навигационного космического аппарата "Глонасс-М". Страховая сумма установлена в размере 2,1 миллиарда рублей, в том числе подлимит в отношении прерванного зажигания, который составляет 100 миллионов рублей.

Запуск спутника пока запланирован с космодрома Плесецк на 3 ноября. Это будет второе в этом году обновление орбитальной группировки системы ГЛОНАСС, когда на замену работающего сверх гарантированного срока аппарата отправляется аппарат из наземного резерва.

В настоящее время в группировке ГЛОНАСС насчитывается 26 космических аппаратов, из которых 24 используются по целевому назначению, один временно выведен на техобслуживание и один проходит летные испытания. Из этих аппаратов 14 работают за пределами гарантийного срока существования, еще четыре спутника преодолеют рубеж в ближайшие полтора месяца. Предыдущее пополнение группировки было проведено 17 июня — ГЛОНАСС пополнил аппарат серии "Глонасс-М".