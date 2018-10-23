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Основную версию аварии «Союза» опровергли
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Основную версию аварии «Союза» опровергли 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперименты не подтвердили основную версию об аварии ракеты «Союз-ФГ» из-за погнутого концевого датчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По словам собеседника агентства, наземные эксперименты будут продолжаться на этой неделе. Из-за этого заключение аварийной комиссии будет подписано не 20-го, а 30 октября.
11 октября при запуске «Союза МС-10» к МКС с Байконура произошла авария. Сообщалось, что у ракеты-носителя «Союз-ФГ» аварийно отключились двигатели второй ступени. После этого корабль разделился на отсеки и выпустил парашют со спускаемым аппаратом. Члены экипажа приземлились в казахстанской степи, они не пострадали.
СМИ называли возможной причиной аварии плохое крепление боковых блоков одной из ступеней ракеты-носителя.
По данным РИА Новости, основная версия аварийной комиссии заключалась в том, что во время сборки на Байконуре был погнут шток концевого датчика. Это могло привести к нештатной ситуации при отведении ступени от центрального блока.
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