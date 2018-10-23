Основная версия аварии «Союза» не подтвердилась

Эксперименты не подтвердили основную версию аварии «Союза», заявил источник

Наземное моделирование не смогло подтвердить основную версию аварийной комиссии о причине аварии ракеты "Союз-ФГ" из-за погнутого датчика на одном из боковых блоков ракеты, наземное моделирование будет продолжено на этой неделе, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Наземные эксперименты не смогли подтвердить основную версию, рассматриваемую аварийной комиссией, поэтому понадобилось дополнительное время на продолжение наземных экспериментов", — сказал собеседник агентства.

Именно поэтому, указал собеседник, подписание заключения аварийной комиссии на днях было перенесено с 20 октября на 30 октября.

Ранее Роскосмос сообщил, что окончательный отчет и перечень рекомендаций предприятиям ракетно-космической промышленности будут утверждены 30 октября 2018 года и представлены председателю государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, которым является глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

При этом, пояснил собеседник агентства, основной версией считается погнутый при сборке на Байконуре шток концевого датчика, подающего команду на пирозамок раскрытия крышки реактивного сопла бака окислителя, через который стравливается инертный газ, заполняющий бак, чтобы отвести ступень от центрального блока.

ЧП с "Союзом-ФГ" стало первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" 11 октября не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.