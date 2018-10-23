Ядерная зима на Земле лучше лета на Марсе?

Аргументы против колоний на Марсе, которые предлагают создать для спасения человечества

Терраформирование безжизненного Марса требует миллиарды долларов и десятки лет. Как тебе такое, Илон Маск ? Глава «СпейсИкс» все равно убежден, что человечеству нужна запасная планета на случай непредвиденных катастроф. А вот ученые в один голос твердят: освоение Марса — задача увлекательная, но даже при наступлении ядерной зимы Земля все равно была бы гораздо теплее красной планеты.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата предупреждает нас, что изменение климата может стать еще более катастрофическим, чем то, чего мы опасаемся. Слишком многие государства мира по-прежнему обладают ядерным оружием, которое они при определенных обстоятельствах чуть случайно не применили. Мы не готовы к пандемиям, и в результате технического прогресса становятся возможными новые угрозы нашему миру.

Так нужен ли нам запасной план? Или резервная планета? Судя по всему, Джефф Безос и Илон Маск, считают, что да.

Как всем хорошо известно, Илон Маск создал свою компанию «СпейсИкс» ( SpaceX ), потому что сокрушался, что НАСА еще довольно долго не отправит нас на Марс, и беспокоился, что у человечества нет второго шанса. Безос тоже обеспокоен тем, что Земля станет непригодной для жизни, и что к тому времени, когда мы поймем, что нам нужна инфраструктура, чтобы покинуть эту планету, строить ее будет слишком поздно. Он вложил личное состояние в создание частной аэрокосмической компании «Блю ориджин» (BlueOrigin), которая в следующем году планирует осуществить коммерческий космический полет.

Эти предложения подвергают резкой критике за их кажущуюся элитарность и недоступность, поскольку они направлены на создание спасательного плота для немногих, в то время как большинство людей останутся погибать. (Маск опровергает эти заявления и утверждает, что Марс будут заселять не представители элиты, а предприимчивые люди). Меня же интересовало другое: сработает ли это вообще? Если у вас есть несколько миллиардов долларов, которые вы хотите потратить на решение проблемы сохранения жизни человечества еще на несколько столетий, разумно ли тратить эти деньги на создание колонии на Марсе?

Космолог Мартин Рис (Martin Rees) из Кембриджского университета только что опубликовал книгу об экзистенциальных угрозах, стоящих перед нашим миром. Когда Шон Иллинг (Sean Illing) из издания «Вокс» (Vox) во время интервью с ним спросил, нужно ли человечеству покидать Землю, чтобы выжить. Риз сразу же отверг эту идею: «Я думаю, что это опасное заблуждение, поскольку Марс будет более враждебной средой, чем вершина Эвереста или Южный полюс, и вместо того, чтобы терраформировать Марс, гораздо важнее бороться с изменением климата здесь, на Земле».

Out today by Astronomer Royal Martin Rees, On the Future: Prospects for Humanity https://t.co/BN6lJOXDJ4 pic.twitter.com/KXWDbRJyte— Joanne Manaster (@sciencegoddess) 16 октября 2018 г.

​В своих беседах с экспертами я затрагивал эту тему постоянно. Земля находится в сложной ситуации, но Марс для людей крайне негостеприимен. И даже в случае самых страшных катастроф наш мир вряд ли станет таким же враждебным для человечества, как безжизненная планета без атмосферы, с ограниченной гравитацией и небольшим количеством воды. И Марс в случае катастрофы вряд ли станет для нас спасением. Если мы хотим сохранить человечество живым, то для денег Безоса, Маска и всех, кто опасается за будущее нашего вида, есть лучшие применение.

Попытка определить сценарий, в котором колония на Марсе может пригодиться

Ник Бекстед (Nick Beckstead) — программный директор проекта «Открытая филантропия» (Open Philanthropy Project), в рамках которого он изучает угрозы выживанию человеческой цивилизации. В его задачу входит анализ наихудших сценариев — поиск способов их предотвращения и возможностей сохранить будущее для человеческой расы, если эти сценарии сбудутся.

Я спросил его, считает ли он, что нас может спасти колония на Марсе. Сначала он был более оптимистичным, чем Риз. «Если бы у нас была процветающая цивилизация на другой планете, это было бы большим плюсом для будущего человечества», — ответил он. Он анализирует такие риски, как изменение климата, ядерная война, пандемии и другие потенциальные источники экологической катастрофы. И здоровая, независимая колония на Марсе, которой не требуются никакие поставки с Земли, могла бы оградить нас от этих опасностей.

«Если бы вы передали мне функционирующую колонию, приспособленную к жизни на Марсе, я был бы этому очень рад».

Но, оценивая возможности достижения этого, он уже не столь оптимистичен.

«Это будет очень сложно, очень дорого и, вероятно, займет много времени», — говорит он.

Речь идет не о нескольких десятках лет, которых вряд ли может хватить, чтобы вообще добраться до Марса, а о столетиях.

Бекстед отметил, что он был бы гораздо более оптимистичен, если бы колонию на Марсе действительно можно было бы создать в течение нескольких десятилетий, как считает Маск. Но, как признает сам Маск, временные рамки — это слабое место его проекта: даже когда его футуристическая технология станет единым целым, на ее реализацию, скорее всего, уйдет больше времени, чем ожидалось. И даже Маск не рассчитывает, что его колония в ближайшее время будет самодостаточной.

Для того чтобы колония на Марсе пригодилась, человечество должно продержаться еще несколько столетий. Как раз поискам возможностей этого и посвящена работа Бекстеда, поэтому я спросил его, считает ли он, что на случай наихудшего сценария существуют способы защиты человечества, позволяющие сделать это в более короткие сроки и с меньшими затратами.

Скажем, мы согласны с Илоном Маском, что нам, «для воссоздания человеческой цивилизации необходимо достаточное количество особей-представителей человеческой цивилизации». Похоже, что мы могли бы добиться этого либо с помощью марсианской колонии, … либо бункера в Новой Зеландии (Новую Зеландию иногда называют тем местом, которое в случае глобальной ядерной войны вряд ли будет уничтожено в результате ядерного удара — или вряд ли станет непригодным для жизни в результате ядерной зимы). Есть ли угрозы, от которых бункер в Новой Зеландии нас не защитит, колония на Марсе защитит?

Таких угроз мало. Изменение климата может оказаться гораздо более разрушительным, чем даже в смоделированных нами наихудших сценариях, но будет ли оно настолько катастрофическим, чтобы Земля в результате стала менее пригодной для жизни, чем Марс? По самым пессимистичным прогнозам, в результате полномасштабного обмена ядерными ударами температура Земли может понизиться до —4о…-7о по Цельсию, что было бы совершенно катастрофическим для жизни, в том виде, в каком мы ее знаем, … но все равно она была бы гораздо теплее Марса.

Даже если бы биоинженерная катастрофа смогла уничтожить буквально все живое, Земля все равно была бы более пригодной для жизни людей, чем Марс. Бекстед, серьезно занимающийся многими очень странными идеями, назвал идеи, которые обсуждали мы с ним, «немного далекими от реальности».

Есть и другие опасности, от которых колония на Марсе не спасет. Бекстед упомянул угрозу, исходящую от развитого искусственного интеллекта, по поводу чего публично выразил свои опасения и Илон Маск. Поэтому я обратился в НИИ искусственного интеллекта и спросил, может ли марсианская колония защитить нас от связанных с ИИ опасностей, которые они изучают.

По мнению Роба Бенсингера (Rob Bensinger), возглавляющего в Институте отдел научных связей, колония на Марсе не в состоянии как-то уменьшить те угрозы, которые вызывают у него опасения (как и бункер в Новой Зеландии). Он хотел избавить меня от иллюзии и разубедить в том, что угроза ИИ связана с компьютерами, захватывающими наши беспилотники, чтобы направить их на представителей человеческой расы — что на другой планете, возможно, на самом деле имело бы значение.

© Wikipedia, NASA Ames featured images // Так может выглядеть колония на Марсе в будущем

Опасность ИИ, которая беспокоит ученых, связана не с возможностью начала реальной войны, а с тем, что искусственный интеллект превзойдет человеческий. Я знаю, говорит он, что проиграю, если попытаюсь договориться о заключении сделки с командой опытных корпоративных юристов (хотя я и не знаю, какую конкретную ошибку я совершу). Точно так же проиграем и мы, если попытаемся договориться о будущем человечества с мощными компьютерными системами, которые мы не понимаем. И освоение новых планет здесь не поможет.

«Побег на Марс — это в жанре попытки обыграть в шахматы суперкомпьютер "Дип блю" (Deep Blue)», — говорит Бенсингер.

То есть, это помогает в управлении рисками только до тех пор, пока человечество более изобретательно, чем ИИ.

Полететь на Марс, наверное, задача увлекательная. Но чтобы человечество выжило, нужно сосредоточить внимание на Земле

Все мои собеседники говорили, что, хотя колонизация космоса — действительно захватывающая затея, необходимо вкладывать дополнительные средства в проекты, направленные на уменьшение рисков здесь, на Земле.

На эту задачу ориентирован Бекстед, программный директор проекта «Открытая филантропия».

«При наличии многих угроз, от которых переселение на Марс нас не сможет особо защитить, и при том, что это дорого и займет много времени, … я вижу более легкие варианты», — говорит Бекстед.

Правда, ему хотелось бы, чтобы я знал, что он считает исследование космоса достойным человеческим начинанием — а не только основным способом сохранения нашего вида.

Я ознакомился с проектами, на которые Бекстед выделил гранты. Ученые из Университета Ратгерса (Rutgers University) изучают климатические последствия ядерной войны, надеясь получить результаты, которые станут убедительным аргументом в пользу более безопасной ядерной политики и помогут добиться лучшего понимания того, к каким разрушениям может привести война. Ученые Школы права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучают роль международного управления и сотрудничества в области геоинженерии. Центр глобального развития (The Center for Global Development) изучает кризис, связанный с распространением вируса Эбола, чтобы понять, как можно справиться с пандемией. А ученые Института будущего человечества (Future of Humanity Institute) при Оксфордском университете изучают вопросы международной координации в решении проблем искусственного интеллекта.

Никто из этих ученых не станет ни объектом жесткой критики, ни особого внимания со стороны мировой прессы. Но их работа, возможно, поможет приблизить тот день, когда «БлюОриджин», «СпейсИкс» или другие подобные компании, созданные нашими внуками, смогут отправить нас к звездам.

Vox, США