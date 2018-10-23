Подделка на миллионы: чем оказались свитки Мертвого моря

Свитки Мертвого моря оказались фальшивкой

По меньшей мере пять из 16 фрагментов Кумранских рукописей, приобретенных для американского музея, оказались поддельными. Ученые приступили к проверке остальных манускриптов. Скандал с фальшивками грозит стать крупнейшим в библейской археологии после нашумевшего дела с разоблачением «Евангелия от жены Иисуса ».

Знаменитые Кумранские рукописи (известны также как свитки Мертвого моря) являются фальшивкой, заявили в вашингтонском музее Библии, где экспонировались артефакты. Согласно исследованию экспертов, как минимум пять из 16 находящихся в собственности учреждения фрагментов были созданы намного позже, чем считалось до сих пор. При этом для их изготовления, возможно, использовались куски древнего пергамента. Сканирование при помощи рентгена и анализ чернил проводились в Федеральном институте исследований и испытаний материалов в Берлине. Ученые ждали других итогов экспертизы и, по словам главного куратора музея Джеффри Клоха, оказались шокированы результатом.

После оглашения результатов музей Библии объявил об исключении подделок из коллекции. Выставляться для всеобщего обозрения под видом 2000-летних текстов они больше не будут. Пять манускриптов заменили тремя другими «в ожидании дальнейшего научного анализа».

Исследования показали ложность предположений о древнем происхождении свитков, подчеркнули в музее.

Не исключается, что установленные подделки могут являться самым значительным фейлом библейской археологии после «Евангелия от жены Иисуса». Этот фрагмент папируса в 2012 году преподнесли как крупнейшую сенсацию, а впоследствии назвали фальшивкой.

По словам Киппа Дэвиса из канадского университета Тринити, речь может идти даже не о пяти, а о семи фальшивых фрагментах Кумранских рукописей.

«Мои исследования подтверждают высокую вероятность такого развития событий, — подчеркнул ученый. — Скорее всего, это современные подделки, однако окончательные выводы еще впереди».

Девять остальных фрагментов ожидают тщательной проверки.

Свитки Мертвого моря были обнаружены, начиная с 1947 года, в пещерах Кумрана на Западном берегу реки Иордан, а также в других пещерах, в том числе расположенных в Иудейской пустыне, и в Масаде. Еще одну пещеру археологи обнаружили совсем недавно. Выяснилось, что она уже подвергалась разграблению.

По содержанию манускрипты делятся учеными на три группы. Библейские тексты занимают примерно 29% от общего количества рукописей.

Их найдено около 200 экземпляров, в основном это небольшие фрагменты книг Ветхого Завета.

В последнее двадцатилетие множество реликвий появилось на рынке антиквариата, что вызвало у специалистов подозрения насчет их истинного происхождения. К слову, некоторые исследователи еще в 2017 году выражали подозрения по поводу подлинности находящихся в фондах Библейского музея экспонатов. Вашингтонским музейщикам досталось и за публикацию описания свитков без полной уверенности в оригинальности текстов.

Фальшивые манускрипты были приобретены спонсорами музея Библии семьей Грин у корпорации Hobby Lobby Stores, отказавшейся назвать суммарную стоимость покупок. По мнению ученых, даже отдельные фрагменты с небольшим текстом тянут на миллионы долларов, а их в коллекции музея, напомним, 16. Не стали Грины комментировать и информацию о пяти поддельных свистках.

Данная корпорация уже попадала в неприятную историю в прошлом году, когда была вынуждена заплатить $3 млн штрафа и передать тысячи артефактов после незаконного вывоза клинописных табличек, глиняных печатей и других предметов культуры Месопотамии из Ирака. Процесс контролировало Министерство юстиции США

В январе текущего года специалисты по библейским исследованиям Хайфского университета смогли расшифровать один из свитков.

Выяснилось, что фрагмент был посвящен кумранскому 364-дневному календарю. В нем содержались даты, не указанные в Библии, но описанные в других рукописях — например, фестивали вина и масла, приуроченные к иудейскому празднику Шавуот. Также выяснилось, что ессеи (одна из иудейских сект, которая избегала отношений с торговцами, изучала нравственность и жила общинами) отмечали смену времен года особым торжеством в конце сезона. Свиток показал, что эти дни обозначает слово «текуфа», которое переводится с иврита как «период».

А в апреле 2017-го в руки ученых попали 28 ранее неизученных фрагментов. Их купили у частных лиц, которые утверждали, что прежде артефакты принадлежали известному торговцу древностями Халилу Искандеру Шахину и датировались III веком до нашей эры — I столетием н. э.

Помимо отворившего свои двери год назад Библейского музея в Вашингтоне (его стоимость оценивается в $500 млн) свитки Черного моря представлены в экспозициях Юго-Западной баптистской теологической семинарии (девять фрагментов), университете Азусы в Калифорнии (4) и в некоем институте (15), администрация которого пожелала оставить название в тайне.