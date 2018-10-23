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Сигарообразный астероид Оумуамуа внезапно исчез
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Сигарообразный астероид Оумуамуа внезапно исчез 

Российская Газета + ещё 1 35 минут назад
Фото: Joy Pollard / Gemini Observatory / AURA / NSF
Международная команда ученых не сумела обнаружить таинственный астероид Оумуамуа в той точке космического пространства, в котором он, согласно расчетам, должен находиться сейчас.
Отчет о работе опубликован в журнале Astrophysical Journal, а кратко о нем рассказывает сайт Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США). Сигарообразный объект, получивший гавайское название "Оумуамуа" (в переводе — "разведчик"), был открыт около года назад.
Первоначально его классифицировали как астероид или комету. Ученых удивило отсутствие гравитационной связи с Солнечной системой, которую он пересек. В результате Оумуамуа зарегистрировали как первый космический объект, который происходит из-за пределов нашей планетной системы.
Ученые провели новое исследование при помощи камеры IRAC космического инфракрасного телескопа Spitzer. Ее направили туда, где должен находиться Оумуамуа. Однако 30 часов непрерывных наблюдений ничего не дали. Объект так и не удалось обнаружить.
Некоторые результаты все же были получены. Так, ученые указывают на отсутствие пыли и газа в изученной области пространства. Это подтверждает гипотезу о том, что Оумуамуа не является кометой, иначе он давал бы инфракрасный сигнал.
Также им удалось подсчитать, что длина этого астероида составляет не менее 240 метров. Впрочем, по оценкам других исследователей, она может достигать от 725 метров до одного километра.
По мнению авторов работы, обнаружить объект не удалось потому, что он уже удалился на недосягаемое для телескопов расстояние. Поэтому раскрыть его тайну пока не удастся.
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