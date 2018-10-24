Слониху научили считать на планшете

В Японии слониху научили решать математические задачи на планшете

Ушастые обитатели азиатских территорий уже в который раз показывают недюжинные умственные способности по сравнению со своими африканскими собратьями.

Самка азиатского слона научилась решать математические задачки с помощью планшета.

Ранее представители этого вида уже показывали недюжинные способности к всевозможным подсчетам. Азиатские слоны способны различать количество объектов в пределах восьми. Японские ученые предложили новый способ проверки математических умений животных.

Взрослая слониха видела перед собой на планшете карточки с изображениями бананов, яблок и дынь, количество которых на каждой карточке варьировалось от 1 до 10. Ее задачей был выбор карточек с наибольшим количеством тех или иных фруктов. Для чистоты эксперимента ведущий опыта находился неподалеку за компьютером так, чтобы животное его не видело.

Результаты исследования опубликовал портал Springer. В итоге, слонихе удалось верно выбрать нужные изображения в 67% случаев. Причем, правильность не зависела от каких-либо объективных показателей вроде размера карточек. Азиатские слоны в который раз оказались более способными и смышлеными, чем их африканские собратья.