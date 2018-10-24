Ещё
Слониху научили считать на планшете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японии слониху научили решать математические задачи на планшете 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Ethological Society and Springer Japan KK, part of Springer Nature 2018
Ушастые обитатели азиатских территорий уже в который раз показывают недюжинные умственные способности по сравнению со своими африканскими собратьями.
Самка азиатского слона научилась решать математические задачки с помощью планшета.
Ранее представители этого вида уже показывали недюжинные способности к всевозможным подсчетам. Азиатские слоны способны различать количество объектов в пределах восьми. Японские ученые предложили новый способ проверки математических умений животных.
Взрослая слониха видела перед собой на планшете карточки с изображениями бананов, яблок и дынь, количество которых на каждой карточке варьировалось от 1 до 10. Ее задачей был выбор карточек с наибольшим количеством тех или иных фруктов. Для чистоты эксперимента ведущий опыта находился неподалеку за компьютером так, чтобы животное его не видело.
Результаты исследования опубликовал портал Springer. В итоге, слонихе удалось верно выбрать нужные изображения в 67% случаев. Причем, правильность не зависела от каких-либо объективных показателей вроде размера карточек. Азиатские слоны в который раз оказались более способными и смышлеными, чем их африканские собратья.
ТК «Звезда»: последние новости
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море NASA пригласило Рогозина посетить США Идеально прямоугольный айсберг обнаружили специалисты NASA
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: В Москве обрушился эскалатор26
Врачи делают «все возможное»: что случилось с Лободой68
Патрушев назвал причину бойни в Керчи422
Мертвую россиянку везли на Украину под видом живой73
Названа главная цель керченского стрелка300
Видео
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
01:13
Патрушев назвал причину бойни в Керчи
Происшествия
00:28
Пока вы спали: В Москве обрушился эскалатор
Общество
01:44
Подделка на миллионы: чем оказались свитки Мертвого моря
Наука и техника Статьи
09:24
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
В мире США
04:11
Поклонская прокомментировала слухи о новой партии
Политика
00:40
Шнуров впервые показал молодую жену
Шоу-бизнес
02:52
Умер Юрий Григорьев
Шоу-бизнес
03:20
На США двинулся второй караван мигрантов
В мире
01:18
Япония назвала условие мира с Россией
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение