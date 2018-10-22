Окрас лабрадоров связали с продолжительностью их жизни

Ученые выяснили связь окраса лабрадоров с продолжительностью их жизни

Ученые из Австралии заключили, что лабрадоры-ретриверы шоколадного окраса живут в среднем на десять процентов меньше, чем представители их породы палевого и черного цветов. Кроме того, они чаще страдают от заболеваний кожи и ушных инфекций.

Так, случаи отита среди шоколадных лабрадоров составили 23,4 процента, против 17 процентов у палевых и 12,8 процента у черных собратьев. Кроме того, наблюдаются более частые случаи пиотравматического дерматита.

По мнению австралийских ученых, продолжительность жизни, которая у лабрадоров в среднем составляет 12 лет, у особей шоколадного окраса снижена из-за сильных нагрузок на иммунную систему.

По словам Пола МакГриви, профессора Университета Сиднея, шоколадный цвет — это рецессивный признак. Для его получения нужно, чтобы оба родителя обладали данным окрасом, сообщили на сайте «РИА Новости».

В исследовании приняли участие более 33 тысяч лабрадоров-ретриверов.