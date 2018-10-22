Пользователи жалуются на сбои во «ВКонтакте»

Российские пользователи сообщают о сбое в работе социальной сети «ВКонтакте»

Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в понедельник вечером в России . Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой в работе соцсети начался после 18:00 мск. Сообщившие о проблемах пользователи чаще всего жалуются на работу сайта соцсети (41%), отправку и получение сообщений (34%), вход в свой аккаунт (23%). Также сообщается о проблемах в работе мобильного приложения "ВКонтакте".

Сбой наблюдаются по всей России, чаще всего о нем сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Челябинска, Ярославля.