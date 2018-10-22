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Пользователи жалуются на сбои во «ВКонтакте»
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Российские пользователи сообщают о сбое в работе социальной сети «ВКонтакте» 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в понедельник вечером в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Сбой в работе соцсети начался после 18:00 мск. Сообщившие о проблемах пользователи чаще всего жалуются на работу сайта соцсети (41%), отправку и получение сообщений (34%), вход в свой аккаунт (23%). Также сообщается о проблемах в работе мобильного приложения "ВКонтакте".
Сбой наблюдаются по всей России, чаще всего о нем сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Челябинска, Ярославля.
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