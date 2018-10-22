Студент создал «пластик» из картофеля

В престижном конкурсе The James Dyson Award принимают участие студенты со всего мира, предлагая различные разработки для решения актуальных мировых проблем. Недавно организаторы премии раскрыли шорт-лист, включающий 20 финалистов.

Среди финалистов конкурса — швед Понтус Тернквист, студент Лундского университета, передает The Huffington Post. Он разработал материал под названием Potato Plastic.

Как известно, пластиковое загрязнение окружающей среды — одна из самых насущных проблем человечества: по оценкам специалистов, в мировой океан ежегодно попадает около восьми миллионов тонн пластика (из-за этого страдают, в частности, морские животные — например, этой весной на берег Испании выбросило мертвого кашалота, в желудке которого нашли 29 килограммов пластика); при этом пищевая промышленность является одним из главных источников данного загрязнения. Для решения данной проблемы Тернквист и создал Potato Plastic: данный материал сделан из картофельного крахмала и воды и, как говорит Тернквист, может быть использован для создания, например, столовых приборов, биоразлагающихся менее чем за два месяца.

Pontus Törnqvist / The James Dyson Award

Победителя премии The James Dyson Award объявят уже в ноябре; он получит 30 000 фунтов для развития своего проекта. В прошлом году премию присудили за разработку компактного устройства sKan, измеряющего температуру кожи для быстрого и точного выявления меланомы на ранней стадии.