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«Жизнерадостная» Луна взойдет над Россией
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Над Россией взойдет «жизнерадостная» Луна 

Рамблер + ещё 36 7 часов назад
Фото: Reuters
24 октября жители России смогут наблюдать так называемое «жизнерадостное полнолуние», сообщили в пресс-службе Московского планетария.
«Жизнерадостным» или «охотничьим» полнолунием в России принято называть второе полнолунием после дня осеннего равноденствия. Это связано с тем, что яркий свет луны в это время года продлевал световой день, помогая крестьянам готовиться к зиме.
Из-за яркого света растущей Луны жители Земли почти не видели метеорного потока Ориониды, пик которого пришелся на минувшие выходные.
«Жизнерадостная» луна появится над горизонтом 24 октября после 18:00 по московскому времени, а «официальное» полнолуние произойдет в 19.48 мск.
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