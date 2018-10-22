«Жизнерадостная» Луна взойдет над Россией

Над Россией взойдет «жизнерадостная» Луна

24 октября жители России смогут наблюдать так называемое «жизнерадостное полнолуние», сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«Жизнерадостным» или «охотничьим» полнолунием в России принято называть второе полнолунием после дня осеннего равноденствия. Это связано с тем, что яркий свет луны в это время года продлевал световой день, помогая крестьянам готовиться к зиме.

Из-за яркого света растущей Луны жители Земли почти не видели метеорного потока Ориониды, пик которого пришелся на минувшие выходные.

«Жизнерадостная» луна появится над горизонтом 24 октября после 18:00 по московскому времени, а «официальное» полнолуние произойдет в 19.48 мск.