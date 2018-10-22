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Самый длиннокрылый самолет разогнался до 145 км/ч
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Самый длиннокрылый самолет разогнался до 145 км/ч в ходе пробежек 

Популярная механика + ещё 1 1 час назад
Фото: Twitter
Во время недавних пробежек по взлетно-посадочной полосе гигантский самолет Stratolaunch достиг скорости 145 километров в час.
Компания Stratolaunch Systems разрабатывает гигантский двухфюзеляжный самолет с 2011 года. Масса аппарата составляет 589,7 тонны, длина фюзеляжей — 72,5 метра, а размах крыла — 117,3 метра (это самый длиннокрылый самолет в мире). Ожидается, что машина будет использоваться в качестве платформы для запуска небольших ракет-носителей из стратосферы на низкую околоземную орбиту.
Перед первым полетом самолета Stratolaunch специалисты, как отмечалось, должны провести в целом пять серий тестовых пробежек аппарата по взлетно-посадочной полосе. В ходе второй серии, состоявшейся в феврале этого года, машину разогнали до 74 километров в час, а в ходе третьей, прошедшей недавно, аппарат уже смог развить скорость 145 км/ч. (На видео ниже демонстрируется, как самолет достигает скорости 128 км/ч, однако судя по описанию к ролику, машина в ходе тестов смогла разогнаться и до большей скорости.) Специалисты предполагают, что первый полет аппарата состоится в ближайшие 12-18 месяцев.
Новые успешные тесты Stratolaunch состоялись всего за несколько дней до смерти Пола Аллена, одного из основателей компании Stratolaunch Systems. Аллен более известен тем, что в 1970-х годах — совместно с Биллом Гейтсом — основал компанию Microsoft.
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