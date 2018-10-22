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В космической гонке побеждают новые участники
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The Economist (Великобритания): В космической гонке одерживают верх новые участники 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: © AP Photo, Xinhua, Zhao Jianwei
Частный бизнес и развивающиеся государства потеснили старую монополию двух космических государств — России и США, утверждает редакционная статья журнала The Economist (Великобритания) . Коммерческий рынок запусков перехватывают компании типа «СпейсЭкс», а Китай и Индия стремительно наращивают свои космические программы ради обеспечения связи, разведки и навигации.
В 1957 году Советский Союз запустил на орбиту первый искусственный спутник Земли — «Спутник-1». Вскоре за ним последовала и Америка.
В первые годы полетов в космос неудачи происходили повсеместно. Но к началу 1970-х, технология запуска стала надежнее.
Хотя НАСА продавала место на своих ракетах для коммерческих спутников еще с 1962, только после взрыва шаттла «Челленджер» рынок частных космических полетов начал развиваться всерьез.
Американские оборонные подрядчики и европейская компания «Арианспейс» (Arienspace) начали предоставлять коммерческие услуги по запуску. Западные правительства в основном уступили им коммерческий рынок.
На рынок вышли новые компании. «СейсЭкс» (SpaceX) была первой и самой яркой из нового поколения космических стартапов. Другая компания, «Рокет лэб» (Rocket Lab), наконец покорила орбиту в этом году. За ними последуют и другие.
Развивающиеся страны также продолжили развитие своих программ. Китай и Индия стремительно наращивают как число космических агентств, так и свои амбиции.
Вокруг Земли вращается порядка 4,500 спутников, которые предоставляют услуги связи и навигации, следят за погодой, наблюдают за вселенной, занимаются шпионажем и многим другим. Когда-то их вывод на орбиту был делом вооруженных сил и космических агентств сверхдержав. Теперь же этим занимаются в основном частные предприятия и правительства развивающихся стран.
В первые годы космической гонки выйти на орбиту было нелегко. Между 1957 и 1962 около 32% американских и 30% советских запусков потерпели неудачу. Аварии по-прежнему случаются: 11 Октября российская ракета прервала взлет вскоре после запуска (оба члена экипажа приземлились невредимыми). Раньше только государства могли пойти на такие риски — но даже если американские компании и захотели бы их понести, их правительство не позволило бы этого из соображений национальной безопасности. Предприятиям, желающим отправить что-нибудь в космос, — к примеру, телекоммуникационным компаниям — приходилось пользоваться услугами НАСА.
Ситуация изменилась, когда европейские страны начали строить пусковые установки средствами компании «Арианспейс», большая часть акций которой принадлежала властям, и услугами которой пользовались производители спутников по всему миру. Когда космический челнок «Челленджер» взорвался в 1986, НАСА отказалось от программ по запуску спутников. НАСА и в последствии Пентагон стали новыми клиентами частных пусковых предприятий, наряду с операторами спутников.
В последнее десятилетие космический рынок Запада стал более соревновательным, благодаря новому инновационному участнику, «СпейсЭкс». Однако государственные программы все еще лидируют на развивающихся рынках. В 2003 году Китай стал третьей по счету страной, выведшей человека на орбиту; Индия планирует последовать его примеру в 2022. Обе страны предоставляют услуги по запуску частным клиентам. В 2014 году Китай легализовал частные полеты в космос, но пока ни одна китайская компания не воспользовалась этой возможностью.
Как и их предшественники времен холодной войны, эти азиатские гиганты добиваются как славы, так и реализации своих стратегических задач. Им нужен независимой доступ в космос для обеспечения связи, разведки и навигации. Каким бы влиянием не пользовались частные предприниматели в космической сфере, борьба за космос никогда не ограничится экономикой.
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