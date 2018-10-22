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В России тестируют SIM-карты нового стандарта
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В России приступили к тестированию SIM-карт революционного стандарта 

ТК «Звезда» + ещё 7 3 часа назад
Фото: pixabay
Сплошное покрытие NB-IoT в городах-миллионниках планируется обеспечить до конца 2018 года.
Операторы мобильной связи приступили к тестированию нового формата для SIM-карт для стандарта NB-IoT. В перспективе на таких SIM-картах будут работать устройства интернета вещей, которых в нашей стране подключено не менее тринадцати миллионов, сообщает «Коммерсант».
Стандарт NB-IoT активно применяется в различных датчиках, сенсорах и автоматических счетчиках, большинство из которых применяется в «умных домах». Такие устройства потребляют минимальное количество энергии. А также минимизируют уровень траффика через интернет.
Карты нового стандарта уже выпущены. Мобильным операторам предложено протестировать их в шестнадцати пилотных регионах. Производитель представит для тестов три вида SIM-карт: обычные, термо-карты для работы в экстремальных климатических условиях и sim-чипы для небольших гаджетов. В случае успешного проведения испытания, для симок нового поколения будет разработан новый тариф.
По оценкам аналитиков AC&M, в России объем SIM-карт для интернета вещей не превышает 5% от общего количества активированных карт. Для дальнейшего развития данного формата потребуется создание отдельной обслуживающей сети.
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