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Озвучена дата смены экипажа на МКС
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Озвучена дата смены экипажа на МКС 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пилотируемые корабли на МКС снова начнут летать 3 декабря, после этого в течение 17 дней экипаж Международной космической станции будет состоять из пяти человек, сообщил источник на Байконуре.
«Назначена дата запуска пилотируемого корабля «Союз МС-11». Это 3 декабря», — передает слова источника «Интерфакс».
По его словам, нынешний экипаж МКС вернется на Землю 20 декабря.
Ранее сообщалось, что Роскосмосу предложат три сценария продолжения программы МКС на ближайшие месяцы, каждый из которых подразумевает прибытие на МКС нового экипажа в начале декабря.
11 октября произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ». Экипаж «Союза МС-10» был спасен. В субботу стало известно, что спровоцировало аварию.
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