Ещё
Раскрыто будущее экспедиции МКС после аварии «Союза»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыто будущее экспедиции МКС после аварии «Союза» 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
В ракетно-космической корпорации «Энергия» и Центра управления полетами рассматривают три варианта продолжения программы Международной космической станции (МКС) после аварии «Союза». Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
«Все варианты рассчитаны исходя из баллистических возможностей запуска грузовых и пилотируемых кораблей, а также технологической готовности космической техники и наземной инфраструктуры», — сказал он.
Источник назвал дату первого после аварии пуска ракеты «Союз»
Сценарий консервации МКС не обсуждается, подчеркнул собеседник агентства. Активная подготовка пилотируемого корабля «Союз МС-11» уже началась на космодроме Байконур.
«Сотрудники "Энергии" работают практически в три смены», — сказал он.
Предварительный план пусков очередной экспедиции готов. По словам источника, специалисты рассчитывают отправить новый экипаж на орбиту 3 декабря, а нынешний состав миссии вернуть на Землю 20 декабря. В период между этими датами планируется выход космонавтов в открытый космос для обследования дырки в обшивке «Союза МС-9». Окончательно утвердить план пусков должны на заседании аварийной комиссии 30 октября.
Ранее сообщалось, что НАСА и «Роскосмос» рассматривали вариант консервации МКС, то есть возвращения экипажа на Землю и перевода станции в беспилотный режим.
11 октября произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» после запуска с космодрома Байконур. На борту находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Тайлер Николас Хейг. Официально причину аварии еще не огласили. По неподтвержденным данным, во время сборки на космодроме было повреждено крепление бокового блока, в результате он не смог правильно отделиться и протаранил центральный.
Дырку о обшивке пилотируемого корабля «Союз МС-9», пристыкованного к МКС, обнаружили в конце августа, когда была зафиксирована утечка воздуха в российском сегменте станции. Специалисты выяснили, что отверстие просверлил человек, однако до сих пор не удалось установить, было ли это сделано на Земле или уже в космосе.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из Финского залива достали автомобиль с трупами11
МЧС сделало заявление по ситуации во Владикавказе30
Россия нашла лихорадку в несуществующем государстве23
В керченском колледже произошло ещё одно ЧП76
Стали известны подробности расстрела в Кузбассе77
Видео
01:46
Дрон-охотник за подводными лодками попал на видео
Оружие Армия
00:38
В Москве заметили стреляющий свадебный кортеж
Происшествия
00:33
Ученые рассказали о тревожной находке в обычной соли
Общество
04:13
Раскрыто будущее экспедиции МКС после аварии «Союза»
Наука и техника
00:19
МЧС сделало заявление по ситуации во Владикавказе
Происшествия
04:45
Поклонская рассказала о тайной свадьбе
Политика
00:30
Из Финского залива достали автомобиль с трупами
Происшествия
01:24
Во Владикавказе горит завод «Электроцинк»
Происшествия Статьи
03:43
Россия нашла лихорадку в несуществующем государстве
Общество
00:22
Россия пригрозила США ответом на выход из договоров
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение