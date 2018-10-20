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Ученые показали, как из космоса выглядит «Разочарование»
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Ученые показали, как из космоса выглядит «Разочарование» 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Спутник Sentinel-2 в рамках программы Copernicus сделал несколько фотографий австралийского озера под названием Dissapointment («Разочарование»). Их опубликовало Европейское космическое агентство.
Озеро было открыто в 1897 году исследователем Фрэнком Ханном. Он думал, что оно пресноводное из-за ручьев, которые стекают в водоем. Однако озеро оказалось соленым и получило название «Разочарование».
Водоем часто пересыхает, но является пристанищем для многих видов водоплавающих птиц. Из космоса оно выглядит как пятно глубокого синего цвета. Там, где оттенок становится светлее, концентрация соли увеличена.
Озеро расположено на краю пустыни Гибсон в национальном парке Карламили. Он занимает более 1,3 миллиона гектаров.
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