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На Украине нашли гигантский крест из каменного идола
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На Украине нашли гигантский крест, переделанный из каменного идола 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: museum.dp.ua
102-й каменный идол пополнил фонды Днепропетровского исторического музея имени Яворницкого на Украине, сообщается на официальном сайте учреждения. Двухметровый крест, сделанный из статуи половецкого воина, был обнаружен студентом Киевского университета в окрестностях села Магдалиновка. Молодой человек сделал находку, исследуя карту местности, изготовленную в 1860-е годы. Это свидетельствует о том, что гигантский крест был изготовлен не позднее середины XIX века.
При этом само каменное изваяние относят к XIII столетию. Точный возраст объекта будет установлен сотрудниками музея позднее. Как утверждается в сообщении, ранее на территории области подобные памятники еще не встречались. Хотя в регионе регулярно находят так называемых каменных баб.
По словам представителей музея, артефакт "демонстрирует столкновение двух миров — языческого и христианского, а также двух образов жизни — кочевого и оседлого".
Ранее археологи музея Яворницкого объявили сбор средств для транспортировки из степей 103-й каменной бабы. Для этих целей государственному учреждению не удалось найти 3 500 гривен (примерно 8 400 рублей. — "Газета.Ru"). Ранее специалистам также пришлось собирать деньги на доставку юбилейного, 100-го изваяния.
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Источник: комиссия по расследованию аварии "Союза-ФГ" начала работу Глава NASA дал свою оценку отношениям России и США в космосе Выводы расследования по "Союзу" проверят натурными экспериментами
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