На Украине нашли гигантский крест из каменного идола

На Украине нашли гигантский крест, переделанный из каменного идола

102-й каменный идол пополнил фонды Днепропетровского исторического музея имени Яворницкого на Украине , сообщается на официальном сайте учреждения. Двухметровый крест, сделанный из статуи половецкого воина, был обнаружен студентом Киевского университета в окрестностях села Магдалиновка . Молодой человек сделал находку, исследуя карту местности, изготовленную в 1860-е годы. Это свидетельствует о том, что гигантский крест был изготовлен не позднее середины XIX века.

При этом само каменное изваяние относят к XIII столетию. Точный возраст объекта будет установлен сотрудниками музея позднее. Как утверждается в сообщении, ранее на территории области подобные памятники еще не встречались. Хотя в регионе регулярно находят так называемых каменных баб.

По словам представителей музея, артефакт "демонстрирует столкновение двух миров — языческого и христианского, а также двух образов жизни — кочевого и оседлого".