Названы цели нового марсохода NASA

Следующий ровер НАСА может посетить сразу две точки на Марсе

Научная программа ровера "Марс-2020" может включать в себя изучение и сбор потенциальных образцов "марсианской жизни" не в одной, а сразу в двух точках на поверхности красной планеты, сообщает новостная служба журнала Nature.

"Научное сообщество склоняется в сторону "мега-миссии". Если мы действительно планируем вернуть образцы марсианских пород на Землю, то тогда их должно быть столько, что нам бы их хватило на века", — заявила Бетани Эльманн (Bethany Ehlmann), планетолог из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США).

В декабре 2012 года, после успешной посадки марсохода Curiosity в кратер Гейла на экваторе Марса и начала изучения тайн этого высохшего озера, НАСА объявило о намерении создать еще один ровер, который должен отправиться на красную планету в 2020 году.

Как изначально подчеркивали в НАСА, этот марсоход по своей начинке будет полным наследником Curiosity — он будет основан на той же платформе, что и четвертый ровер НАСА, но при этом будет оснащен другим набором инструментов. Их главным предназначением будет не поиск следов воды, а проверка способности Марса в прошлом и сегодня поддерживать жизнь.

Из-за проблем внешнеполитического характера этот марсоход, в отличие от двух других марсианских миссий НАСА, Curiosity и зонда Mars-Odyssey, не будет оснащен российским детектором воды NORD, который разрабатывался для этого ровера в ИКИ РАН группой Игоря Митрофанова . С другой стороны, на борту "Марса-2020", пока не получившего официальное имя, будет установлен микрофон, что позволит нам впервые "услышать" звуки Марса.

Пока НАСА не выбрало место для посадки своего пятого ровера — на эту роль сейчас претендуют кратер Джезеро, плато Большой Сырт и кратер Гусева. Каждый из этих регионов может таить в себе следы древней марсианской жизни, и пока Фарли и его коллеги не готовы сказать, какой из них привлекает их больше.

На этой неделе НАСА пригласило ведущих планетологов мира на обсуждение возможной точки посадки "Марса-2020" и определение ключевых научных задач миссии. Она, как отметил Томас Цурбухен (Thomas Zurbuchen), глава научного подразделения НАСА, будет выбрана в ближайшие месяцы.

Эти дискуссии, как сообщает Nature, вчера приняли неожиданный поворот — большинство ученых высказалось за то, чтобы выбрать не одну, а сразу две точки для посадки пятого ровера НАСА. Планетологи обратили внимание на то, что плато Сырт и кратер Джезеро разделяет всего 28 километров, что сопоставимо с тем, как далеко уехал марсоход Curiosity от места посадки за шесть лет работы.

Обе этих точки, по словам исследователей, сформировались в разных условиях, и сбор образцов в каждой них заметно повысит шансы на открытие марсианской жизни. Вдобавок, это поможет получить более полную картину того, насколько Марс был пригоден для существования микробов в прошлом.

Если НАСА согласится с мнением ученых, то тогда научной команде "Марса-2020" придется задуматься над тем, как много образцов грунта и пород будет собрано в каждой из этих точек, и где они будут "захоронены" ровером и как их вернут на Землю.