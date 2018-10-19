На сборщиков ракет повесят видеорегистраторы

Улыбайтесь, вас снимают. Рогозин поручил экипировать сборщиков ракет видеорегистраторами

Возможно, сборщиков ракет обяжут носить видеорегистраторы. Якобы такова реакция «Роскосмоса» на последние события в отрасли. Фиксировать будут весь процесс работы

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин хочет экипировать сборщиков ракет видеорегистраторами. Это — реакция на последние аварии в отрасли.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в госкорпорации, запись процесса сборки планируется хранить «весь период эксплуатации собираемого изделия вплоть до его утилизации». Но камеры будут следить не только за рабочими, а также и за контролерами работ.

Иван Моисеев: О каких личных видеорегистраторах может идти речь, когда сейчас даже не во всех цехах есть камеры наблюдения? Об этом рассказывает научный руководитель Института космической политики

«Стоит камера обзорного вида на аппарат, какие операции там проводятся, потом это все смотрят. В наших цехах это мало распространено, хотя, возможно, где-то и стоит [ввести]. Это старая практика Европы и США, там монтируются камеры, делаются таймлапсы очень интересные, иногда публикуют их. Как вешать на человека такую камеру, я себе смутно представляю, потому что работаешь руками, а где камера находится, во лбу? Такой практики нет, на человека не вешают. На аварийность это мало повлияет, потом здесь нужно думать, а кто будет просматривать все эти камеры, только уже после аварии будут смотреть их. Радикального изменения от этого ждать не следует».

— Конечно, есть необходимость. В советское время я был членом госкомиссии по созданию комплексов важных, и тогда были ошибки. Когда мы понимаем цену вопроса — это и жизнь космонавтов, это и огромные материальные ценности. Конечно, нужно любые меры принимать, чтобы ошибки исключить.

— Если сравнивать материальное положение рабочих, участвующих в сборке ракет в советское время и сейчас, оно чем-то отличается?

— Нет. Дело в том, что и в советское время в сборке космических объектов, и при других ответственных операциях по сборке изделий были льготы определенные, и сейчас [есть]. Поэтому я не могу сказать, что положение ухудшилось, нет. В среднем по области какой-то или по России зарплаты выше, цена вопроса растет, и это очень квалифицированные люди и вообще люди знающие, а за это надо платить.