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В Греции раскопали святилище богини Илифии
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В Греции раскопали святилище богини Илифии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Iefimerida / greece.greekreporter.com
Швейцарские археологи при раскопках на греческом острове Эвия (Эвбея) обнаружили древнее святилище богини-родовспомогательницы.
Как сообщает Greek Reporter, здание было обнаружено на территории древнего города Эретрия. Оно датировано IV веком до н.э. Ученые установили, что это было святилище богини Илифии (Эйлитии).
В античной мифологии она считается богиней-родовспомогательницей, без помощи которой роды не могут пройти успешно. Илифия была дочерью Зевса и Геры.
Примечательно, что это одна из немногих важных находок на данном археологическом участке. Он был открыт еще в 1917 году греческим археологом Константином Куруниотисом, который нашел колодец, наполненный керамикой.
Однако потребовался 101 год для того, чтобы провести первые серьезные раскопки и открыть древнее общественное здание.
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