В Греции раскопали святилище богини Илифии

Швейцарские археологи при раскопках на греческом острове Эвия (Эвбея) обнаружили древнее святилище богини-родовспомогательницы.

Как сообщает Greek Reporter, здание было обнаружено на территории древнего города Эретрия . Оно датировано IV веком до н.э. Ученые установили, что это было святилище богини Илифии (Эйлитии).

В античной мифологии она считается богиней-родовспомогательницей, без помощи которой роды не могут пройти успешно. Илифия была дочерью Зевса и Геры.

Примечательно, что это одна из немногих важных находок на данном археологическом участке. Он был открыт еще в 1917 году греческим археологом Константином Куруниотисом, который нашел колодец, наполненный керамикой.

Однако потребовался 101 год для того, чтобы провести первые серьезные раскопки и открыть древнее общественное здание.