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В аварии «Союза» отказались видеть саботаж
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Источник: комиссия исключает версию саботажа при сборке «Союз-ФГ» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Государственная комиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» исключила версию саботажа в ходе сборки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Комиссии понятно, что повреждение произошло не специально», — сказал он.
По словам источника, комиссия исключает версию о преднамеренной диверсии.
Ранее стало известно, что комиссия Роскосмоса и следственные органы определили возможных виновных в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ».
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