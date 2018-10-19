В аварии «Союза» отказались видеть саботаж

Государственная комиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» исключила версию саботажа в ходе сборки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Комиссии понятно, что повреждение произошло не специально», — сказал он.
По словам источника, комиссия исключает версию о преднамеренной диверсии.
Ранее стало известно, что комиссия Роскосмоса и следственные органы определили возможных виновных в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ».