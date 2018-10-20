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В ночь на 22 октября ожидается пик звездопада
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В ночь на 22 октября ожидается пик осеннего звездопада 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: НАСА
В ночь с 21 на 22 октября можно будет наблюдать осенний звездопад — метеорный поток Ориониды, заявил начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.
«Метеорный поток Ориониды назван в честь созвездия Ориона. Кажется, что именно оттуда идёт этот осенний звездопад. На самом деле источником метеорного потока Орионид является комета Галлея. За ней остается пылевой хвост, и когда Земля пролетает сквозь него, находящиеся в этом хвосте частицы выпадают в виде мелких метеоров, которыми мы можем любоваться», — цитирует РИА Новости Лапина.
По его словам, максимальное число метеоров (до 25 в час) можно будет увидеть в ночь с 21 на 22 октября.
Он отметил, что тем, кто желает увидеть «падающие звёзды» стоит смотреть на восток и юго-восток ближе к полуночи.
«К сожалению, в этом году наблюдению за Орионидами помешает яркая Луна, которая как раз двигается к полнолунию и в эту ночь будет находиться на наибольшей высоте над горизонтом. Поэтому наблюдать этот метеорный поток будет неудобно», — пояснил ученый.
Он также рассказал, что следующий звездопад будет уже 17 ноября.
«Это будут Леониды — один из самых ярких метеорных потоков», — добавил Лапин.
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября жители Москвы смогут наблюдать звездопад Дракониды.
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